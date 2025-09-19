Bambusz kezdett el burjánzani a Jókai Parknál - Ki tartja kordában?

Olvasónk kereste meg szerkesztőségünket, hogy felhívja figyelmünket a Jókai Parknál egyre terebélyesebbé váló nádszerű rengetegre. A helyszínen tájékozódtunk, ahol megdöbbenve láttuk: az egykori fás területet ma egy bambuszféle uralja. Fejünk fölött több méterre magasodik, teljesen körbenőtte a kis fákat, átlóg a szomszédos vendéglátóhelyre, megváltoztatta - egyelőre - a szűkebb környezetét az Ázsiából származó növény.

Bambusz magasodik a Jókai Parknál: gyökértörzse több méterre is eljuthat a föld alatt, és az eredeti tőtől távol is előbukkanhat. Ki tartja kordában?

Fotó: Tömböly Ágnes

Már a Jókai Parkból jól látszik, mekkora területet foglalt el magának az invazív faj. Legyinthetnénk rá, kit zavar, ám ha egy kicsit utánaolvasunk a bambuszok terjedésének, gyorsan belátjuk: ez a növény intenzív módon, alattomosan és gyorsan foglalja el a szomszédos területeket, ha nem korlátozzák. Nem véletlenül tartják róla: a bambusz ritkán erősíti a szomszédbarátságot.

A bambusz invazív növény: alattomosan, a talajban terjed

Ha nem tesznek ellene, akkor két-három év alatt veszélyessé válhat, ekkor már jelentkezhetnek nem kívánt hajtások a fő tövektől messze. Öt-tíz év alatt komoly kárt okozhat, ha szabadon hagyják. Ennek oka, hogy a talaj alatt gyökértörzse (rizómái) több métert is képes nőni, jó körülmények között akár 2-5 métert, hosszú távon pedig akár 10-15 méterre is eljuthat az eredeti tövektől.

A kerítés, a cserje, a fű sem nagyon szab neki gátat. Bekúszik az épület, a lépcső, a terasz alá, ahol könnyen károkat okozhat. Ezért szoktak a kertészetek is figyelmeztetni vásárlásakor: rizómagátlóval és dézsában ültessük el! Azt, hogy mikor és hogyan jelent meg a Jókai Parknál ez a növény, nem tudjuk, ám nagy valószínűséggel rizómagátlót nem helyeztek alá...

Bambusz nőtte be a területet a Jókai Park szomszédságában - Ki tartja kordában?

Fotó: Tömböly Ágnes

Ki tartja rendben ezt a területet?

Megkerestük a szombathelyi önkormányzatot és a Szompark Kft-t is, hogy megtudjuk: milyen eszközökkel, milyen módon és milyen rendszerességgel tartják kordában a Jókai Parknál ezt a bambuszrengeteget azért, hogy az ne terjedhessen el a közpark más részein és a környező területeken.

Dr. Károlyi Ákos jegyző megkeresésünkre arról tájékoztatott: a 4703/1 hrsz-ú ingatlanon található bambuszfolt körüli gyep kaszálását a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. végzi. A területen a parkfenntartási szerződés szerint évi két alkalommal (egyszer május 15. és június 15. között, valamint még egyszer szeptember 15. és október 15. között) történik fűnyírás.

"A bambusz kiirtását nem tervezi az önkormányzat" - tudtuk meg.

Kérdésünkre a jegyző azt is közölte: "A 4703/1 hrsz-ú ingatlan megnevezése 'kivett közpark' (Víztorony környéke, nem tartozik a Szent István parkhoz), ugyanakkor a domboldali rész a szabályozási terv szerint beépítésre szánt terület".