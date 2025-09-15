szeptember 15., hétfő

A népszerű pszichiáter, Bánki György a vasi közönségnek tart előadást

Miként fordul át az önigazolás önbecsapássá, és hogyan vezethet lassan önfeladáshoz? Ezekről a kérdésekről tart előadást dr. Bánki György.

Dr. Bánki György országosan ismert és népszerű pszichiáter, akinek előadásait mindig nagy érdeklődés kíséri. Január 12-én, vasárnap 18.30-kor Szombathelyen, az Agora Savaria Filmszínházban beszél arról, miért veszélyes az önigazolás, hogyan sodorhatja el az embert a valóságtól, és milyen jelekből ismerhetjük fel időben a folyamatot.

Dr. Bánki György pszichiáter jövőre érkezik Szombathelyre.
A pszichiáter szerint az önigazolás nem bűn: elménk természetes önvédelme, amely segít fenntartani az állandóságot és a megmagyarázhatóságot a hétköznapokban. Ám éppen ebben rejlik a veszélye is – a kis önfelmentésekkel kezdődő folyamat végül oda vezethet, hogy elveszítjük a kapcsolatot az igazsággal és saját valódi énünkkel.

Bánki György előadása olyan kérdéseket feszeget, mint:

  • Hogyan ismerhetjük fel, amikor önigazolásba menekülünk?
  • Mihez vezet ez a mechanizmus hosszú távon?
  • Visszafordítható-e a folyamat, ha túl mélyre süllyedtünk a mocsarában?

A közérthető és sokakat megszólító gondolatairól ismert Dr. Bánki György estje mindenki számára tanulságos lehet, aki szeretné jobban érteni saját működését és megőrizni önazonosságát a hétköznapi kihívások között.

 

