A népszerű pszichiáter, Bánki György a vasi közönségnek tart előadást

Dr. Bánki György országosan ismert és népszerű pszichiáter, akinek előadásait mindig nagy érdeklődés kíséri. Január 12-én, vasárnap 18.30-kor Szombathelyen, az Agora Savaria Filmszínházban beszél arról, miért veszélyes az önigazolás, hogyan sodorhatja el az embert a valóságtól, és milyen jelekből ismerhetjük fel időben a folyamatot.

A pszichiáter szerint az önigazolás nem bűn: elménk természetes önvédelme, amely segít fenntartani az állandóságot és a megmagyarázhatóságot a hétköznapokban. Ám éppen ebben rejlik a veszélye is – a kis önfelmentésekkel kezdődő folyamat végül oda vezethet, hogy elveszítjük a kapcsolatot az igazsággal és saját valódi énünkkel.

Bánki György előadása olyan kérdéseket feszeget, mint:

Hogyan ismerhetjük fel, amikor önigazolásba menekülünk?

Mihez vezet ez a mechanizmus hosszú távon?

Visszafordítható-e a folyamat, ha túl mélyre süllyedtünk a mocsarában?

A közérthető és sokakat megszólító gondolatairól ismert Dr. Bánki György estje mindenki számára tanulságos lehet, aki szeretné jobban érteni saját működését és megőrizni önazonosságát a hétköznapi kihívások között.