Napokra leáll az OTP és ez most más bank ügyfeleit is érinti
Az idei év legkomolyabb leállása jön a hazai nagybanknál. Ez a banki leállás most napokig tartó fennakadásokat okoz az ügyfelek számára és . Sőt lesz olyan nap is, amikor más bankok szolgáltatásait is érinti.
Szeptemberben több napra is leáll az OTP néhány szolgáltatása. Ráadásul ez most nem olyan banki leállás lesz, ami éjszaka érint pár órát, hanem hosszabb időszakokat jelent, úgy hogy egy munkanap is lesz benne és lesz olyan kiesés, ami más bankok ügyfeleit is érintheti.
Banki leállás több napra készülj, nemcsak pár órás szünet lesz
Szeptember 19-én 20 órától 24 óráig nem lesznek elérhetők az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére az OTP-nél. Szeptember 20-án is hasonló szolgáltatáskiesésre kell majd számítani, de ez csak egy órás szünet lesz, 20-21 óra között.
Banki leállás vasárnap és hétfőn: erről most tényleg mindenkinek tudni kell
Az, ami vasárnap és főleg hétfőn történik ennél fontosabb! Szeptember 21-én már komolyabb leállás lesz. Éjféltől egészen másnap 16 óráig nem lesz elérhető az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizautalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése, továbbá nem működnek majd a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók at érinti a banki szünet.
Szeptember 22-én éjféltől reggel 8 óráig kiesések várhatók az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások körében, az eBIZ szolgáltatásban, a vámpénztári rendszerben, valamint az Electra és SmartBróker alkalmazásokban.
Ebben az időszakban, vagyis hétfőn korán reggelig az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet majd tranzakciót végezni. Emellett az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.
Fejlesztési okokból 2025. szeptember 25-én 23:30-tól hajnali 4 óráig a következő szolgáltatások nem lesznek elérhetőek:
internet- és mobilbank,
- eBIZ szolgáltatás,
- Electra alkalmazás,
- SmartBróker alkalmazás,
- Vámpénztári rendszer, valamint online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla).
Mi ebből a legfontosabb tudnivaló?
Az, hogy az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni vasárnap éjféltől, egészen hétfő reggelig, vagyis ha készpénzre lesz szükséged, jobb, ha erről előre gondoskodsz.
Miért fontos tudnod erről a banki leállásról?
Azért, mert ez most nem csak az OTP ügyfeleit érinti. Szeptember 21 és 22-én olyan banki leállás lesz, ami más bankok ügyfelei is megéreznek, hiszen nem csupán néhány banki szolgáltatásról lesz szó. Az érintett időszakban az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet majd tranzakciót végezni.
Mit jelent, ha bankszünnapnak minősül egy időszak?
Az OTP által meghirdetett időszakok a hatályos jogszabályok alapján bankszünnapnak minősülnek. Ez azért érdekes, mert
ha a határidő egy bankszünnapra esik, akkor a tényleges teljesítési határidő a következő banki munkanapra tolódik.
Ezért ha pl. egy számlán a fizetési határidő december 25., - ami konkrétan karácsony, ezért minden évben bankszünnap, akármikorra is esik a héten - akkor valójában december 27-én kell a pénznek a jogosult számláján megjelennie.
