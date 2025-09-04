Akár te is lakhatsz benne
2 órája
Kiadó a Barátok köztből ismert lakás
Kiadóvá vált a híres lakás.
Az albérlet kiadó nevű Facebook csoportba bukkantunk rá az ikonikus házra, amely sokaknak a Barátok köztből lehet ismerős.
Barátok közt lakása
A Barátok közt lakása vált kiadóvá Budapesten a 19. kerületben, a Kós Károly téren. A 2 szobás kis lakás egy 52 m²-es, teljesen felújított, világos hely. A lakás maximum 2 fő részére lakható, 2 havi kaukcióval és 240 000/hó forint plusz rezsivel azonnal be lehet költözni. Erkéllyel, teljesen felújított fürdőszobával, ingyenes parkolással ideális otthon két ember számára.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre