Akár te is lakhatsz benne

2 órája

Kiadó a Barátok köztből ismert lakás

Címkék#Barátok közt#kiadó#lakás

Kiadóvá vált a híres lakás.

Vaol.hu

Az albérlet kiadó nevű Facebook csoportba bukkantunk rá az ikonikus házra, amely sokaknak a Barátok köztből lehet ismerős.

Kiadó a Barátok köztből ismert lakás
Kiadó a Barátok köztből ismert lakás
Forrás:  Facebook

Barátok közt lakása

A Barátok közt lakása vált kiadóvá Budapesten a 19. kerületben, a Kós Károly téren. A 2 szobás kis lakás egy 52 m²-es, teljesen felújított, világos hely. A lakás maximum 2 fő részére lakható, 2 havi kaukcióval és 240 000/hó forint plusz rezsivel azonnal be lehet költözni. Erkéllyel, teljesen felújított fürdőszobával, ingyenes parkolással ideális otthon két ember számára.

 

