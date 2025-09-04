Az albérlet kiadó nevű Facebook csoportba bukkantunk rá az ikonikus házra, amely sokaknak a Barátok köztből lehet ismerős.

Kiadó a Barátok köztből ismert lakás

Forrás: Facebook

A Barátok közt lakása vált kiadóvá Budapesten a 19. kerületben, a Kós Károly téren. A 2 szobás kis lakás egy 52 m²-es, teljesen felújított, világos hely. A lakás maximum 2 fő részére lakható, 2 havi kaukcióval és 240 000/hó forint plusz rezsivel azonnal be lehet költözni. Erkéllyel, teljesen felújított fürdőszobával, ingyenes parkolással ideális otthon két ember számára.