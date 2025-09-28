Hová tűnnek a barátok a gyermek születése után?

A gyermek születésével a szülők bezárkózhatnak, a család kerül a fókuszba. Jellemzően az anyák érzik úgy, hogy egyedül maradnak az anyasággal, a gyermekneveléssel, nem segít a családi, baráti rendszer, az ismerősi hálózat. Kialakulhat bennük az is: nem is szabad barátkozniuk, mert azzal a gyermektől veszik el az időt. Hajlamosak bűntudatot, szégyent érezni. A régi barátságok eltávolodhatnak, megszakadhatnak ilyenkor, ha a régi barát nem tud kapcsolódni az új élethelyzethez – jellemezte a helyzetet a két szakember.

Mi a barátság? Kinek mit jelent?

Először azt kell megvizsgálnunk, hogy nekünk mire van igényünk, javasolta Gaál-Soproni Anita, és hangsúlyozta: természetes szükséglet, hogy kimozduljunk, hogy megéljük, hogy nem csak anyák vagyunk és hogy visszacsatoljunk ahhoz az életszakaszunkhoz, amelyikben jóval intenzívebb volt a társasági életünk. Közben az új szerepet, az anyaságot beépítsük az addig kialakult személyiségünkbe. Lényeges a tudatosság: ha korábban jól éreztük magunkat a társaságban, akkor ebben az életszakaszban is érdemes időt szánni a kapcsolattartásra, előre megszervezve a személyes vagy akár online találkozásokat. Van, akinek a napi szintű kapcsolattartásra van igénye, és van, akinek félévente, évente egy beszélgetésre, amikor onnan tudják folytatni, ahol legutóbb abbahagyták.

Bojti Andrea ezen a ponton vetette fel: mi a barátság? Érdemes átgondolni, kinek mit jelent, hiszen ebben is óriási különbségek lehetnek. Nagyon fontos a kölcsönösség, az egyensúly. A szülőség nagyító alá helyez sok mindent: ahol ez korábban sem valósult meg és/vagy toxikus volt a kapcsolat, az lemorzsolódhat. Nem egyszer tudatosan megszakítják ezeket a kapcsolatokat a szülők, mert nincs rá energiájuk, jegyezte meg Gaál-Soproni Anita.

A barátságot úgy határozta meg: nyílt, őszinte kommunikáción alapuló bizalmi kapcsolat, amiben van intimitás, amiben merjük szabadon felvállalni és megmutatni saját magunkat.

Átalakulhatnak kapcsolataink

Hogyan kezelhetjük, ha megszakad egy barátság vagy konfliktusok alakulnak ki? Hogyan menthetünk meg barátságokat? Irigység, bűntudat, az alkalmazkodás nehézsége – sokféle érzelem adódhat ebben az időszakban. Az önismeret és az őszinteség, a nyílt kommunikáció segíthet: jó kimondani, hogy melyik fél hogyan érez az adott helyzettel kapcsolatban. Jó ha megtanulunk az elakadásokról beszélni, ha új kommunikációs stílust, stratégiát alakítunk ki. Ha megfogalmazzuk az igényeinket, arról például, hogy mikor jöjjenek látogatóba vagy ha segítségre van szükségünk. Tegyünk az elmagányosodás ellen, fontos a társas támogatás, emelték ki. Külföldön már léteznek barát-terápiák, ez is szóba került.

Új kapcsolatok is születhetnek

A szülőségünk révén is ismerhetünk meg új embereket – ezt is körüljárták a pszichológusok. Az úgynevezett praktikus kapcsolatokat – játszótér, óvoda köré csoportosulók – hajlamosak vagyunk alulértékelni, pedig a mentális egészség szempontjából nagyon fontosak. Mélyíthetjük ezeket is azzal, hogy nem csak felszínes dolgokról beszélgetünk. Megkérdezhetjük a másikat, hogy érzi magát, hogy van a jelenlegi szerepeiben. Szorosabb barátság ezekből akkor lehet, ha a személyisége magját is engedi láttatni mindkét fél. A kölcsönösségen kívül a fokozatosság elvét is érdemes követni: legyen benne mélyülés, lehetőség közös élményeket szerezni. Fontos a hasonló értékrend is. Ehhez önismeret, önreflexió kell, és tény, hogy a korábbi tapasztalatok is befolyásolók: ha voltak traumatikus élményeink, óvatosabban nyitunk. A kötődési stílusunk is meghatározza, nyitunk-e. Érdemes visszanyúlni régi barátságokhoz is, és megpróbálni helyrehozni a megszakadt kapcsolatokat, hiszen néha nincs is konkrét ok vagy konfliktus, csak eltávolodtak a felek.

Mi a helyzet a gyerekeink barátainak szüleivel?