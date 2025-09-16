szeptember 16., kedd

Az új munkahely mindig kihívás – Tippek a sikeres beilleszkedéshez

Címkék#kommunikáció#kolléga#Manpower#munkahely

Új környezet, új kollégák, új szabályok – a munkahelyváltás sok kihívást tartogat, és az első napok, sőt hetek senkinek sem könnyűek. Hogyan találjuk meg a helyünket? A sikeres beilleszkedéshez adunk tippeket.

Hallgassunk a tapasztalt munkatársakra, hiszen az új kollégák már jól ismerik a vállalat működését és folyamatait. Érdemes figyelni tanácsaikra és tapasztalataikra, mert ezek segíthetnek elkerülni a kezdeti hibákat, ajánlja a beilleszkedés témájával foglalkozó blogjában a Manpower munkaerő-szolgáltató.

Adjunk időt magunknak a beilleszkedésre és a tanulásra.
Forrás:  Shutterstock
Forrás:  Shutterstock

Tippek még a sikeres beilleszkedéshez:

S ha már a tapasztalt kollégák szóba kerültek: bátran kérjünk tőlük segítséget, hiszen a hibák elkerülésének egyik legjobb módja a megfelelő információk beszerzése, írják. Azt már mi tesszük hozzá: legyünk nyitottak, kezdeményezők, hiszen a munkatársak többsége örömmel segít annak, aki érdeklődő és tanulni, fejlődni akar. 

Kezeljük rugalmasan a kezdeti feladatokat: az első napokban egyszerűbb feladatokkal bízhatnak meg bennünket, hogy megismerjük az alapokat. Végezzünk alapos munkát, tartsuk be a határidőket – a jól teljesített első projektekkel bizonyíthatjuk hozzáértésünket – tanácsolja a blog szerzője. Ehhez kapcsolódik az is, hogy tartsuk szem előtt az idő fontosságát: ne akarjunk mindent azonnal elérni. Legyünk türelmesek, és várjuk meg, amíg összetettebb munkafolyamatokat is elvégezhetünk. Ezeknél bátran álljunk elő új ötletekkel, de ne akarjuk átvenni a vezetést túl korán. Összességében: adjunk időt magunknak a beilleszkedésre és a tanulásra. A kitartás és a türelem meghozza a gyümölcsét.

Az sem mindegy, milyen módon kommunikálunk a kollégákkal: ha a többiek inkább az e-mailes kommunikációt részesítik előnyben, alkalmazkodjunk ehhez, és mi se próbáljunk minden ügyet személyesen vagy telefonon elintézni. Adjunk időt a csapattagok megismerésére – ne ítéljünk elsőre –, és próbáljuk felmérni a csapat dinamikáját. Ne keveredjünk pletykákba és ne legyünk tolakodók, főleg nem az első hetekben – ezek is segítenek az új munkahelyre való beilleszkedésben, abban, hogy jó benyomást keltsünk. 


 

 

