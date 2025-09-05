Feketemunka vagy bejelentés? Így ellenőrizd, lesz-e nyugdíjad, van-e tb-d

Sok munkavállaló csak akkor döbben rá, mennyire fontos a bejelentés, amikor baj van: például orvoshoz menne, és kiderül, hogy nincs érvényes társadalombiztosítása. Pedig a biztosítási jogviszony ellenőrzése ma már pár kattintással megoldható, és érdemes is időnként utánanézni, hiszen ez határozza meg, hogy jogosult vagy-e egészségügyi ellátásra, és beszámít-e a munkaviszonyod a nyugdíjba.

Hogyan tudhatom meg, megtörtént-e a bejelentés? Mutatjuk!

Fotó: Pavel Vladychenko vk.com/altern8or / Forrás: Freepik

A munkaszerződés nem elég: kell a bejelentés is

A munkaviszony csak akkor teljes, ha nemcsak a munkaszerződés készült el, hanem a munkáltató a NAV felé is megtette a bejelentést.

Ha ez elmarad, akkor a jogviszonyod nem számít biztosítottnak, ami hosszú távon súlyos következményekkel járhat.

Hogy zajlik a biztosítási jogviszony lekérdezése Ügyfélkapun?

A legegyszerűbb módja az ellenőrzésnek az Ügyfélkapu. Ennek folyamata:

Lépj be az Ügyfélkapu felületére. Válaszd az Ügyintézés → Összes ügyleírás menüt. Kattints az eBEV szolgáltatások vagy TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások menüpontra. Keresd meg a biztosítási jogviszony (tb jogviszony lekérdezése) részt – ott szerepel az összes bejelentett jogviszony időrendben, munkáltató neve, FEOR kód, időtartam; PDF formátumban is menthető.

Sokan keresik ezt úgy is, hogy biztosítotti jogviszony lekérdezés vagy tb jogviszony lekérdezése, de a rendszer ugyanoda vezet: pontos és hiteles adatokat kapsz arról, hogy a munkáltatód teljesítette-e a bejelentést.

A NAV-Mobil és NAV telefonos ügyfélszolgálata is segít

Aki gyorsabb megoldást keres, annak jó hír, hogy a NAV-Mobil alkalmazásban is elérhető a tb jogviszony ellenőrzése. Néhány kattintással kiderül, hogy szerepelsz-e a nyilvántartásban, és láthatók a járulékadataid is.

Töltsd le az alkalmazást okostelefonodra vagy táblagépedre az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.

okostelefonodra vagy táblagépedre az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból. Lépj be a személyes felületedre , majd keresd meg a Foglalkoztatási adatok vagy Biztosítotti jogviszony lekérdezés menüpontot.

, majd keresd meg a vagy menüpontot. Itt pár kattintással ellenőrizheted a tb jogviszonyt , láthatod, melyik munkáltató jelentett be, milyen időtartamra, és milyen járulékadatok szerepelnek a rendszerben.

, láthatod, melyik munkáltató jelentett be, milyen időtartamra, és milyen járulékadatok szerepelnek a rendszerben. Ha eltérést találsz, érdemes felvenni a kapcsolatot a NAV telefonos ügyfélszolgálattal (+36-1-428-5100), ahol segítenek az adatok értelmezésében, és útmutatást adnak a hibák javításához.

A fekete foglalkoztatás bejelentése

Sokan teszik fel a kérdést: ha nem jelentettek be mit tegyek? Bizony, ez valós helyzet. Előfordulhat, hogy a biztosítási jogviszony lekérdezése során kiderül: hiába van munkaszerződésed, a munkáltatód nem tett bejelentést rólad. Ilyenkor első körben célszerű egyeztetni a munkaadóval, mert előfordulhat adminisztrációs hiba. Ha azonban szándékosan nem jelentettek be, érdemes hivatalosan lépni. Az Ügyfélkapun keresztül is jelezheted a problémát, vagy panaszt tehetsz a munkaügyi felügyelőségnél.