1 órája
Feketemunka vagy bejelentés? Így ellenőrizd, lesz-e nyugdíjad, van-e tb-d
Az ember dolgozik, bérből és fizetésből él, de nem mindegy, hogy hogyan is kapja azt meg. Sokan nem tudják, hogyan ellenőrizhetik, hogy valóban bejelentették-e őket a munkahelyükön. Pedig nem árt tisztában lenni azzal, mik a feketemunka következményei, mert évtizedekre előre elronthatja a sorsunkat az a főnök, aki zsebbe fizet. A bejelentés alapvető fontosságú a biztosítási jogviszony, az egészségügyi ellátás és a nyugdíjjogosultság szempontjából.
Sok munkavállaló csak akkor döbben rá, mennyire fontos a bejelentés, amikor baj van: például orvoshoz menne, és kiderül, hogy nincs érvényes társadalombiztosítása. Pedig a biztosítási jogviszony ellenőrzése ma már pár kattintással megoldható, és érdemes is időnként utánanézni, hiszen ez határozza meg, hogy jogosult vagy-e egészségügyi ellátásra, és beszámít-e a munkaviszonyod a nyugdíjba.
A munkaszerződés nem elég: kell a bejelentés is
A munkaviszony csak akkor teljes, ha nemcsak a munkaszerződés készült el, hanem a munkáltató a NAV felé is megtette a bejelentést.
Ha ez elmarad, akkor a jogviszonyod nem számít biztosítottnak, ami hosszú távon súlyos következményekkel járhat.
Hogy zajlik a biztosítási jogviszony lekérdezése Ügyfélkapun?
A legegyszerűbb módja az ellenőrzésnek az Ügyfélkapu. Ennek folyamata:
- Lépj be az Ügyfélkapu felületére.
- Válaszd az Ügyintézés → Összes ügyleírás menüt.
- Kattints az eBEV szolgáltatások vagy TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások menüpontra.
- Keresd meg a biztosítási jogviszony (tb jogviszony lekérdezése) részt – ott szerepel az összes bejelentett jogviszony időrendben, munkáltató neve, FEOR kód, időtartam; PDF formátumban is menthető.
Sokan keresik ezt úgy is, hogy biztosítotti jogviszony lekérdezés vagy tb jogviszony lekérdezése, de a rendszer ugyanoda vezet: pontos és hiteles adatokat kapsz arról, hogy a munkáltatód teljesítette-e a bejelentést.
A NAV-Mobil és NAV telefonos ügyfélszolgálata is segít
Aki gyorsabb megoldást keres, annak jó hír, hogy a NAV-Mobil alkalmazásban is elérhető a tb jogviszony ellenőrzése. Néhány kattintással kiderül, hogy szerepelsz-e a nyilvántartásban, és láthatók a járulékadataid is.
- Töltsd le az alkalmazást okostelefonodra vagy táblagépedre az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
- Lépj be a személyes felületedre, majd keresd meg a Foglalkoztatási adatok vagy Biztosítotti jogviszony lekérdezés menüpontot.
- Itt pár kattintással ellenőrizheted a tb jogviszonyt, láthatod, melyik munkáltató jelentett be, milyen időtartamra, és milyen járulékadatok szerepelnek a rendszerben.
- Ha eltérést találsz, érdemes felvenni a kapcsolatot a NAV telefonos ügyfélszolgálattal (+36-1-428-5100), ahol segítenek az adatok értelmezésében, és útmutatást adnak a hibák javításához.
A fekete foglalkoztatás bejelentése
Sokan teszik fel a kérdést: ha nem jelentettek be mit tegyek? Bizony, ez valós helyzet. Előfordulhat, hogy a biztosítási jogviszony lekérdezése során kiderül: hiába van munkaszerződésed, a munkáltatód nem tett bejelentést rólad. Ilyenkor első körben célszerű egyeztetni a munkaadóval, mert előfordulhat adminisztrációs hiba. Ha azonban szándékosan nem jelentettek be, érdemes hivatalosan lépni. Az Ügyfélkapun keresztül is jelezheted a problémát, vagy panaszt tehetsz a munkaügyi felügyelőségnél.
És hogy mik a fekete foglalkoztatás következményei? A munkálttaó is megütheti a bokáját, az, hogy megbüntetik és feketlistára kerül, a minimum, de be is zárathatják üzletét, boltját, és így tovább. A másik, ami olvasóinkat talán jobban érdekli, hogy maga a dolgozó is rosszul jár, mert így például a tb-jét sem fizeti a munkahelye.
Ne hagyd annyiban, ha nem jelentettek be! Ez nemcsak a jelenlegi egészségügyi ellátásodat érintheti, hanem a későbbi nyugdíjjogosultságodat is. A tb jogviszony a jövődre szóló garancia, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni.