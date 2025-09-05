szeptember 5., péntek

1 órája

Feketemunka vagy bejelentés? Így ellenőrizd, lesz-e nyugdíjad, van-e tb-d

Az ember dolgozik, bérből és fizetésből él, de nem mindegy, hogy hogyan is kapja azt meg. Sokan nem tudják, hogyan ellenőrizhetik, hogy valóban bejelentették-e őket a munkahelyükön. Pedig nem árt tisztában lenni azzal, mik a feketemunka következményei, mert évtizedekre előre elronthatja a sorsunkat az a főnök, aki zsebbe fizet. A bejelentés alapvető fontosságú a biztosítási jogviszony, az egészségügyi ellátás és a nyugdíjjogosultság szempontjából.

Sok munkavállaló csak akkor döbben rá, mennyire fontos a bejelentés, amikor baj van: például orvoshoz menne, és kiderül, hogy nincs érvényes társadalombiztosítása. Pedig a biztosítási jogviszony ellenőrzése ma már pár kattintással megoldható, és érdemes is időnként utánanézni, hiszen ez határozza meg, hogy jogosult vagy-e egészségügyi ellátásra, és beszámít-e a munkaviszonyod a nyugdíjba.

Hogyan tudhatom meg, megtörtént-e a bejelentés? Mutatjuk!
Fotó: Pavel Vladychenko  vk.com/altern8or / Forrás: Freepik

A munkaszerződés nem elég: kell a bejelentés is

A munkaviszony csak akkor teljes, ha nemcsak a munkaszerződés készült el, hanem a munkáltató a NAV felé is megtette a bejelentést. 

Ha ez elmarad, akkor a jogviszonyod nem számít biztosítottnak, ami hosszú távon súlyos következményekkel járhat.

Hogy zajlik a biztosítási jogviszony lekérdezése Ügyfélkapun?

A legegyszerűbb módja az ellenőrzésnek az Ügyfélkapu. Ennek folyamata:

  1. Lépj be az Ügyfélkapu felületére.
  2. Válaszd az Ügyintézés → Összes ügyleírás menüt.
  3. Kattints az eBEV szolgáltatások vagy TAJ-nyilvántartással összefüggő szolgáltatások menüpontra.
  4. Keresd meg a biztosítási jogviszony (tb jogviszony lekérdezése) részt – ott szerepel az összes bejelentett jogviszony időrendben, munkáltató neve, FEOR kód, időtartam; PDF formátumban is menthető.

Sokan keresik ezt úgy is, hogy biztosítotti jogviszony lekérdezés vagy tb jogviszony lekérdezése, de a rendszer ugyanoda vezet: pontos és hiteles adatokat kapsz arról, hogy a munkáltatód teljesítette-e a bejelentést.

A NAV-Mobil és NAV telefonos ügyfélszolgálata is segít

Aki gyorsabb megoldást keres, annak jó hír, hogy a NAV-Mobil alkalmazásban is elérhető a tb jogviszony ellenőrzése. Néhány kattintással kiderül, hogy szerepelsz-e a nyilvántartásban, és láthatók a járulékadataid is.

  • Töltsd le az alkalmazást okostelefonodra vagy táblagépedre az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
  • Lépj be a személyes felületedre, majd keresd meg a Foglalkoztatási adatok vagy Biztosítotti jogviszony lekérdezés menüpontot.
  • Itt pár kattintással ellenőrizheted a tb jogviszonyt, láthatod, melyik munkáltató jelentett be, milyen időtartamra, és milyen járulékadatok szerepelnek a rendszerben.
  • Ha eltérést találsz, érdemes felvenni a kapcsolatot a NAV telefonos ügyfélszolgálattal (+36-1-428-5100), ahol segítenek az adatok értelmezésében, és útmutatást adnak a hibák javításához.

A fekete foglalkoztatás bejelentése

Sokan teszik fel a kérdést: ha nem jelentettek be mit tegyek? Bizony, ez valós helyzet. Előfordulhat, hogy a biztosítási jogviszony lekérdezése során kiderül: hiába van munkaszerződésed, a munkáltatód nem tett bejelentést rólad. Ilyenkor első körben célszerű egyeztetni a munkaadóval, mert előfordulhat adminisztrációs hiba. Ha azonban szándékosan nem jelentettek be, érdemes hivatalosan lépni. Az Ügyfélkapun keresztül is jelezheted a problémát, vagy panaszt tehetsz a munkaügyi felügyelőségnél.

És hogy mik a fekete foglalkoztatás következményei? A munkálttaó is megütheti a bokáját, az, hogy megbüntetik és feketlistára kerül, a minimum, de be is zárathatják üzletét, boltját, és így tovább. A másik, ami olvasóinkat talán jobban érdekli, hogy maga a dolgozó is rosszul jár, mert így például a tb-jét sem fizeti a munkahelye.

Ne hagyd annyiban, ha nem jelentettek be! Ez nemcsak a jelenlegi egészségügyi ellátásodat érintheti, hanem a későbbi nyugdíjjogosultságodat is. A tb jogviszony a jövődre szóló garancia, ezért fontos rendszeresen ellenőrizni.

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
