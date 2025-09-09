1 órája
„Szigorú főnővér vagyok, de emberséges”– kitüntették Békési Éva ápolási igazgatóhelyettest
Miniszteri elismerést vehetett át néhány hete a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatóhelyettese. A rangos kitüntetéssel Békési Éva egészségügyben végzett több évtizedes kiemelkedő munkáját köszönték meg. A díjazottat a munkahelyén kérdeztük.
Nagy meglepetéssel és jóleső érzéssel fogadta a kitüntetés hírét Békési Éva. – Talán még fel sem fogtam a nagyságát – mondja, pedig már számos szakmai elismerés birtokosa: 2004-ben „Pro Sanitate” Miniszteri kitüntetésben, valamint a „Kórház Kiváló Szakdolgozója” kitüntetésben részesült. 2009-ben a MESZK szakmai díját, 2010-ben Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettje kitüntetést vehette át.
Békési Éva 2006-tól ápolási igazgatóhelyettes
A kórház Traumatológiai Osztályán az irodájában beszélgetünk. Mint kiderül:
jövőre lesz húsz éve, hogy ápolási igazgatóhelyettesként dolgozik.
A köpenyén olvasható névtábla tanúsága szerint pedig a Traumatológiai Osztály vezető diplomás ápolója is. Aztán ötven évet ugrunk vissza az időben. Bár Békési Éva családjában nem volt egészségügyi dolgozó, őt gyermekkorától a segíteni akarás mozgatta. A betegek szolgálatára készült, és az egészségügyi pályától semmi sem tudta eltántorítani. Szombathelyi szakiskolás éveiből osztályfőnöke, Halász Zoltánné Irénke néni nevét említi.
– Meghatározó személyisége volt az életutamnak: a szakma szeretetét, a rászorulók felé irányuló tisztességes, jó szándékú, empatikus szemléletet, odafigyelést ő ültette el bennem. Sokat voltunk vele tantermi gyakorlaton a traumatológián. Ennek is köszönhető, hogy ezen a területen helyezkedtem el.
Általános ápoló és általános asszisztensi oklevelet szereztem. Ezután a Vas megyei Tanács Markusovszky Kórház Rendelőintézet Baleseti Osztályán kezdtem dolgozni. Jó kollektívába kerültem, és gyorsan beilleszkedtem.
Később felnőtt szakápolói szakosító képzésben vettem részt, majd diplomás ápolói végzettséget szereztem az egészségügyi főiskolán. A kórházat rövid időre elhagyva a házi betegápolásban is tevékenykedtem, illetve a Vas megyei Tüdőgyógyintézetben Hegyfalun is dolgoztam egy évig, akkor már a POTE diplomás ápolói szakára jártam. 2000-ben Szepesi János professzor úr hívott a Markusovszky-kórház Ortopédiai Sebészet osztályvezető ápolói pozíciójának betöltésére, amelyre Somogyi Józsefné, az akkori ápolási igazgató nevezett ki – mondja.
Húsz kolléganő munkáját koordinálja
2006-tól ápolási igazgatóhelyettes feladatokra kapott megbízást. 2007-től pedig a Traumatológiai Osztály megbízott vezetőjeként is koordinálja a nővérek munkáját.
A fekvőbeteg-részleg és a balesetsebészeti szakrendelés is az osztályhoz tartozik: húsz kolléganő munkáját koordinálja a fekvőbeteg osztályon. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részvénytársasággá alakulásakor a kórház szakdolgozói a Felügyelő Bizottság tagjai közé választották.
Hangsúlyos a szakdolgozók folyamatos képzése
– A korábbiakhoz hasonlóan ugyanazzal a szemlélettel folytattam a munkámat.
Ápolási igazgatóhelyettesként is fő feladatomnak tekintettem az ápolás szakmai színvonalának folyamatos emelését, a szakdolgozók folyamatos képzését.
Nemcsak a meghirdetett, hanem az osztályon belüli továbbképzésekre, megbeszélésekre is nagy hangsúlyt fektettem. Itt frissnek kell lenni: az osztályra nagyrészt akut történésekkel érkeznek a betegek, azonnal cselekedni kell. Perceken múlhat az életük megmentése. A munkatársaim összeszokottak, jól képzettek, akár az életemet is rájuk bíznám – mondja, és azzal folytatja: az ápolási eszközök fejlesztését, ezzel a minőségi betegellátás megvalósítását is mindig kiemelten fontosnak tartotta.
A minőségirányítási rendszer kialakításában is szerepet vállalt
Azonkívül, hogy vezetőként szem előtt tartja munkatársai szakmai fejlődését, tevékenyen részt vesz az ápolók elméleti és gyakorlati oktatásában. A kórház ápolásszakmai fejlesztéseiben, a minőségirányítási rendszer kialakításában is aktív szerepet vállalt – például részt vett a
- különböző protokollok,
- szabályzatok,
- munkautasítások kidolgozásában.
A gyakorlati oktatásban részt vevő tanulókat nagy szakértelemmel, türelemmel – és saját bevallása szerint nagyon szívesen – oktatja. Gyakorlati vizsgafelkészítő órákat tart, a vizsga lebonyolításában és a vizsgáztatásban vizsgabizottsági tagként is részt vállal. Az úgynevezett Decubitus team számos fejlesztési lépést indított el, jó gyakorlat összeállítójaként bekerült szakmai pályázati programba is. (A tartósan nyomásnak kitett bőrterületeken, elsősorban a csontos alap felett – keresztcsont, sarok – kialakuló bőr- és bőr alatti szövetkárosodást nevezzük decubitusnak – felfekvéses vagy nyomási fekélynek. A felfekvés leggyakrabban mozgásképtelenség vagy hosszú ágynyugalmat igénylő betegségek miatt alakul ki.)
A Decubitus team vezetője
– Altmajer Beáta ápolási igazgatóval évekkel ezelőtt hoztuk létre a Decubitus teamet, amelynek én vagyok a vezetője. Jelenleg öt elhivatott kolléganővel végezzük a munkát: tanácsot adunk a fájdalmas sebek ellátásával kapcsolatban, kötszert javaslunk stb.
Szakmai elhivatottsága megmutatkozik a közösségi szervezeteknél végzett munkájában is. 2004-től a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara területi szervezet alapjainak a megteremtésében is jelentős szerepet vállalt. Időközben a megalakuló Szombathely és Környéke helyi Szervezetének elnökévé választották, több mint tíz éven át segítette és támogatta a szakdolgozókat.
Vezetői stílusát úgy jellemzi:
Mindig törekedtem a jó munkahelyi légkör és a feszültségmentes team-munka kialakítására, közben elvártam az empatikus magatartást és betartatom a szabályokat. Szigorú főnővér vagyok, de emberséges, a kollégáim is így fogalmazták meg
– mondja.
A felterjesztésben azt írják róla: segítő- és empátiás készsége példamutató, kimagasló teljesítményével hozzájárult az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez. Valamint, hogy szakmai tapasztalata, tudása mellett is folyamatosan képezi magát, és ezt a szemléletet adja át a fiatalabb generáció szakdolgozóinak is. – Megtisztelő volt számomra, hogy Altmajer Beáta ápolási igazgató rám gondolt és felterjesztett e magas elismerésre – mondja Békési Éva, aki aktív a munkaidejében és mint megtudjuk, a szabadidejét is tevékenyen szereti tölteni: kertészkedéssel és heti többszöri tempós kerékpározással töltődik fel.