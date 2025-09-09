„Szigorú főnővér vagyok, de emberséges”– kitüntették Békési Éva ápolási igazgatóhelyettest

Nagy meglepetéssel és jóleső érzéssel fogadta a kitüntetés hírét Békési Éva. – Talán még fel sem fogtam a nagyságát – mondja, pedig már számos szakmai elismerés birtokosa: 2004-ben „Pro Sanitate” Miniszteri kitüntetésben, valamint a „Kórház Kiváló Szakdolgozója” kitüntetésben részesült. 2009-ben a MESZK szakmai díját, 2010-ben Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékplakettje kitüntetést vehette át.

Jövőre lesz húsz éve, hogy Békési Éva ápolási igazgatóhelyettesként dolgozik. A kórtermi fotón balról Fodor Judit, Békési Éva és Németh Réka.

Fotó: Unger Tamás

Békési Éva 2006-tól ápolási igazgatóhelyettes

A kórház Traumatológiai Osztályán az irodájában beszélgetünk. Mint kiderül:

jövőre lesz húsz éve, hogy ápolási igazgatóhelyettesként dolgozik.

A köpenyén olvasható névtábla tanúsága szerint pedig a Traumatológiai Osztály vezető diplomás ápolója is. Aztán ötven évet ugrunk vissza az időben. Bár Békési Éva családjában nem volt egészségügyi dolgozó, őt gyermekkorától a segíteni akarás mozgatta. A betegek szolgálatára készült, és az egészségügyi pályától semmi sem tudta eltántorítani. Szombathelyi szakiskolás éveiből osztályfőnöke, Halász Zoltánné Irénke néni nevét említi.

– Meghatározó személyisége volt az életutamnak: a szakma szeretetét, a rászorulók felé irányuló tisztességes, jó szándékú, empatikus szemléletet, odafigyelést ő ültette el bennem. Sokat voltunk vele tantermi gyakorlaton a traumatológián. Ennek is köszönhető, hogy ezen a területen helyezkedtem el.

Általános ápoló és általános asszisztensi oklevelet szereztem. Ezután a Vas megyei Tanács Markusovszky Kórház Rendelőintézet Baleseti Osztályán kezdtem dolgozni. Jó kollektívába kerültem, és gyorsan beilleszkedtem.

Később felnőtt szakápolói szakosító képzésben vettem részt, majd diplomás ápolói végzettséget szereztem az egészségügyi főiskolán. A kórházat rövid időre elhagyva a házi betegápolásban is tevékenykedtem, illetve a Vas megyei Tüdőgyógyintézetben Hegyfalun is dolgoztam egy évig, akkor már a POTE diplomás ápolói szakára jártam. 2000-ben Szepesi János professzor úr hívott a Markusovszky-kórház Ortopédiai Sebészet osztályvezető ápolói pozíciójának betöltésére, amelyre Somogyi Józsefné, az akkori ápolási igazgató nevezett ki – mondja.