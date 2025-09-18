Berki Krisztián szombathelyi étteremben bukkant fel - fotó!

Berki Krisztián, olimpiai bajnok, világbajnok és Európa-bajnok magyar tornász a héten a vasi megyeszékhelyen járt. A híres sportoló látogatásáról egy szombathelyi olasz étterem közösségi oldalán számoltak be: a posztban egy fotót is közzétettek, amelyen az olimpikon az étterem egyik dolgozójával pózol mosolyogva.

Berki Krisztián Szombathelyen bukkant fel!

Ezért járt Szombathelyen Berki Krisztián

A kép tanúsága szerint Berki jókedvűen és közvetlenül viselkedett, a L’odore Di Napoli Ristorante munkatársai pedig nem kis büszkeséggel örökítették meg a pillanatot. A vendéglátóhely számára igazi megtiszteltetés lehetett, hogy az ország egyik legismertebb sportolóját láthatták vendégül. A vendéglátóhelyen Kalmár Attilával, a jövő hétvégi tornavilágkupát szervező Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatójával egyeztetett a világklasszis.

Mint arról korábban írtunk: a Schaeffler Aréna Savaria ad otthont szeptember 26-28 között a Waberer’s World Cup 2025. FIG World Mag and Wag Challenge Cup Torna Világkupának. A rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatóról itt számoltunk be.