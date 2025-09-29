Bezzeg régen, a mi korunkban

Évek óta mind többet és többet hallom azt skandálni az idősebb korosztály tagjaitól, hogy ezek a mai fiatalok haszontalanok, semmirevalók, bezzeg a mi korunkban… Mármint az övékben természetesen. Akkoriban mindenki makulátlan, szorgalmas, tehetséges, komoly és felelősségteli volt. Szerintük. És én ezt el is hiszem. Viszont azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy a fiatalokat, azaz százezreket egyetlen általánosítás skatulyájába be kellene préselni. A minap teljesen megütköztem azon, hogy vannak olyan idősebb kollégák, akik a fiatalokat pusztán az életkoruk miatt nem engedik szóhoz jutni, és itt most elsősorban nem a verbális kommunikációra gondolok, hanem arra, hogy nem adnak lehetőséget például a munkában kiteljesedni. Hogy mire fel? Azért, mert fiatalok. Na és ez az az életkor kifejlesztette vakság, ami nagyon veszélyes. Mert attól még, hogy valaki idősebb, egyáltalán nem biztos, hogy tehetségesebb, bölcsebb is egyben. Meglehet, megbotránkoztatóak a soraim, pedig nem áll szándékomban senkit sem bántani. De ami igaz, az igaz. Nem a kor a döntő akkor, amikor a tehetség, a rugalmasság, a lendületesség akár életeket is menthet. Vajon mikor jövünk rá arra, hogy nem létezik annál erősebb szövetség, amikor az idősebbek segítik a fiatalokat, de nem úgy, ahogy szerintük egykor jó volt, hanem úgy, ahogy most ez működőképes?