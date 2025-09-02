2 órája
Zenei legendák Vasban: Deák Bill Gyula és a Bikini ingyenes koncertet ad Szombathelyen!
A vasiaknak különleges zenei élményben lehet részük ezen a hétvégén. A Bikini és Deák Bill Gyula koncertje ingyenesen várja a kilátogatókat Szombathelyen, a Haladás Sportkomplexum parkolójában.
Igazi zenei élményre készülhetnek a vasiak: a Hatoslottó ingyenes eseménysorozata, a Szerencsekoncertek keretében szeptember 7-én vasárnap 18 órától Szombathelyen lép fel a Bikini és Deák Bill Gyula, hogy felejthetetlen hangulatot varázsoljanak a kilátogatóknak. A koncert helyszíne a Haladás Sportkomplexum parkolója, a belépés pedig teljesen ingyenes.
Bikini és Deák Bill Gyula Szombathelyen
A szervezők ígérete szerint a résztvevők egy este alatt élőzenében, jókedvben és különleges hangulatban merülhetnek el, miközben a legnagyobb slágerek csendülnek fel a legendás előadók előadásában. Bővebb információ a Facebook eseményben.
A Szerencsekoncertek idén több mint 80 településre látogat el országszerte, szeptember 4. és október 19. között. A sorozat célja, hogy minden magyar településen elérhetővé tegye a koncertélményt, miközben a Hatoslottó támogatásával a zenére és a közösségi élményre helyeződik a hangsúly.