Zenei legendák Vasban: Deák Bill Gyula és a Bikini ingyenes koncertet ad Szombathelyen!

Igazi zenei élményre készülhetnek a vasiak: a Hatoslottó ingyenes eseménysorozata, a Szerencsekoncertek keretében szeptember 7-én vasárnap 18 órától Szombathelyen lép fel a Bikini és Deák Bill Gyula, hogy felejthetetlen hangulatot varázsoljanak a kilátogatóknak. A koncert helyszíne a Haladás Sportkomplexum parkolója, a belépés pedig teljesen ingyenes.

A Bikini legutóbb Vépen lépett színpadra a helyiek nagy örömére

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW / Archív

Bikini és Deák Bill Gyula Szombathelyen

A szervezők ígérete szerint a résztvevők egy este alatt élőzenében, jókedvben és különleges hangulatban merülhetnek el, miközben a legnagyobb slágerek csendülnek fel a legendás előadók előadásában. Bővebb információ a Facebook eseményben.