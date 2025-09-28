Új korszak küszöbén: negyven éves a biológia tanszék Szombathelyen

1984-ben, a Savaria Egyetemi Központ jelenlegi “C”- épületében kaptak helyet az akkor alakult természettudományi tanszékek, köztük a biológia. Akkor rögtön közel 40 fővel indult el a képzés, az egész országból érkeztek hallgatók - idézte fel a szombathelyi biológiai felsoktatás első pillanatait Szinetár Csaba biológus, főiskolai tanár, aki az elmúlt négy évtizedben végig részt vett a tanszék életében. Hozzátette: a közoktatás, felsőoktatás változásai a szombathelyi campust is érintették, de igyekeztek mindig megkeresni azokat a képzési területeket, amelyeknek köszönhetően a felsőfokú biológia képzés meghonosodhatott a vasi vármegyeszékhelyen. A mai napig oktató és kutató helyként vannak regisztrálva. - Annál nagyobb elismerése pedig nincs is az elmúlt negyven évnek, minthogy sok helyütt az itt szerzett diplomával oktatnak diákjaik - fogalmazott.

Negyven éves a biológia tanszék: Szinetár Csaba foglalta össze a négy évtized történéseit

Fotó: Cseh Gábor

- Volt időszak, amikor biológusokat is képeztünk, és doktoranduszaik is voltak. Most, az ELTE berkein belül a biológia szakos tanárképzésre fókuszálunk. Pozitívum és külön öröm számunkra, hogy a természettudományok területén tapasztalható hallgatói létszámcsökkenés ellenére Szombathelyen valamennyi szakpár elérhető - mondta Tóth Gábor tanszékvezető.