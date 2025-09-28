1 órája
Új korszak küszöbén: negyven éves a biológia tanszék Szombathelyen
Négy évtizede ad otthont Szombathely a biológia felsőoktatásnak. A jubileum alkalmából egykori és jelenlegi kollégák, hallgatók gyűltek össze pénteken a Savaria Egyetemi Központban. A korszak lezárása egyben egy új időszak kezdetét is jelenti a biológia tanszéken.
1984-ben, a Savaria Egyetemi Központ jelenlegi “C”- épületében kaptak helyet az akkor alakult természettudományi tanszékek, köztük a biológia. Akkor rögtön közel 40 fővel indult el a képzés, az egész országból érkeztek hallgatók - idézte fel a szombathelyi biológiai felsoktatás első pillanatait Szinetár Csaba biológus, főiskolai tanár, aki az elmúlt négy évtizedben végig részt vett a tanszék életében. Hozzátette: a közoktatás, felsőoktatás változásai a szombathelyi campust is érintették, de igyekeztek mindig megkeresni azokat a képzési területeket, amelyeknek köszönhetően a felsőfokú biológia képzés meghonosodhatott a vasi vármegyeszékhelyen. A mai napig oktató és kutató helyként vannak regisztrálva. - Annál nagyobb elismerése pedig nincs is az elmúlt negyven évnek, minthogy sok helyütt az itt szerzett diplomával oktatnak diákjaik - fogalmazott.
Negyvenedik születésnapját ünnepelte a biológia tanszék
- Volt időszak, amikor biológusokat is képeztünk, és doktoranduszaik is voltak. Most, az ELTE berkein belül a biológia szakos tanárképzésre fókuszálunk. Pozitívum és külön öröm számunkra, hogy a természettudományok területén tapasztalható hallgatói létszámcsökkenés ellenére Szombathelyen valamennyi szakpár elérhető - mondta Tóth Gábor tanszékvezető.
Negyven éves a biológia tanszék SzombathelyenFotók: Cseh Gábor
A pénteki ünnepi alkalmon egykori és jelenlegi kollégák, oktatók, hallgatók találkoztak, itt volt az alapító tanszékvezető Izsák János is. Lenner Tibor, a BDPK igazgatója köszöntőjében hangsúlyozta: az elmúlt negyven évben generációk neveltek fel a biológia szeretetére. Az elmúlt négy évtized jó okot ad a visszaemlékezésre, összegzésre, és egyúttal kapuit nyit egy új korszak előtt is. A pedagóguspálya kihívásokkal teli: a digitális forradalomtól kezdve a mesterséges intelligencián át a túlterheltségből fakadó stresszig sok mindennel meg kell küzdeniük. A tanárképzés teremtő ereje azonban nem halványult.
A hivatástudat fontosságát hangsúlyozta beszédében László Győző, Szombathely alpolgármestere is. Mint mondta, Szombathelynek szüksége van a természettudományok ismerőire - nem csak az iskolákban, de többek között az egészségügyben, a kutatásokban, a nemzeti parkokban is.
