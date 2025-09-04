46 perce
Szigorítás jön: Nem használta a biztonsági övet? – százezres büntetést kockáztat!
Július óta kamerákkal is figyelik, hogy ki az aki nem kötötte be magát az autóban, a számlát az üzembentartó kapja, aki szeptembertől minden szabályszegő utasa után tízezreket fizethet!
Magyarországon 2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása, ami azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója felel a bekötésért, függetlenül attól, hogy ő maga vagy az utas követte- el a szabályszegést. Ennek nyomán az üzembentartó felel a bírság megfizetéséért is, amelyet kamerás ellenőrzés vagy hatósági intézkedés során állapítanak meg, vagyis a VÉDA-kamerák (Közúti Intelligens Kamerahálózat) július óta a biztonsági öv használatát is figyelik.
Korábban, csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, hogyha a rendőrök személyesen állították meg.
Mostantól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is észlelhetik a szabályszegést. Két hét múlva, szeptember 18-tól pedig életbe lép az a rendelet is, amely meghatározza a büntetés mértékét is, ezek szerint, a közigazgatási bírság összege lakott területen 20, lakott területen kívül 30, gyorsforgalmi úton pedig 40 ezer forint, minden utas után és mindezt annyiszor, ahányszor áthaladnak egy, a szabálytalanságot rögzítő kapu alatt.
Az, hogy a biztonsági öv használata mennyire nem divat még mindig, azt jól mutatja, hogy tavaly több mint 200 ezer esetben kellett intézkednie a rendőröknek mert az autósok nem kötötték be magukat. A KSH kimutatása szerint, a 2018-ban meghalt 468 járművezető és utas közül 268-an (57%) nem használták a biztonsági övet. A súlyos sérüléssel járó balesetek esetében ez az arány még rosszabb: a súlyosan sérültek 62%-a nem volt bekötve a baleset bekövetkezésekor.
Vas vármegye fix telepítésű kameráinak a listája:
- Szombathely, 86. sz. főút, 75+880 km-szelvény
- Sárvár, 84. sz. főút, 65+100 km-szelvény
- Káld, 84. sz. főút, 49+922 km-szelvény
- Kám, 87. sz. főút, 0+686 km-szelvény
- Vasszécseny, 87. sz. főút, 14+039 km-szelvény