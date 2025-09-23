Bögöti látogatók az Országházban

- Nagy megtiszteltetés volt találkozni a látogatócsoporttal. Az év második felében is várom Észak-Vas lakóit az Országházba – fogalmazott a bögöti látogatás után Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Ágh Péter és a bögöti látogatók. Fotó: VN

Hencsei Tamás Bögöt polgármesterétől megtudtuk, már egy ideje szervezték a falukirándulást, de az valami miatt elmaradt. Most pedig éltek a lehetőséggel, és elfogadták Ágh Péter meghívását.

A bögöti csapat az Országházat vezetett idegenvezetés mellett tekintették meg, megnézték az egyik üléstermet, a fő lépcsőházat. Éppen időben érkeztek, így élőben láthatták miként zajlik egy őrségváltás. A nap folyamén pedig találkoztak és közös fotó is készült Ágh Péterrel.

A bögöti csapat a délutánt a Balatonnál töltötte, részt vettek egy borkóstolón is.

Este érkeztek haza kissé fáradtan, de annál több emlékkel.

Ágh Péter a választókerületének települései csoportjait rendszeresen vendégül látja az Országházban. Így jártak többek között a nemescsóiak, a gencsapátiak, rábapatyiak, vönöckiek, vasasszonyfaiak, illetve a sárvári nyugdíjas egyesület tagjai.