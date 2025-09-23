szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ágh Péter meghívására

3 órája

Bögöti látogatók az Országházban

Címkék#Észak-Vas vármegye#Hencsei Tamás#bögöt#Országházban#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője rendszeresen vendégül látja a választókerületéből érkező csoportokat az Országházban. Legutóbb Bögötről érkeztek látogatók.

Horváth László

- Nagy megtiszteltetés volt találkozni a látogatócsoporttal. Az év második felében is várom Észak-Vas lakóit az Országházba – fogalmazott a bögöti látogatás után Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Ágh Péter és a bögöti látogatók. Fotó: VN

Hencsei Tamás Bögöt polgármesterétől megtudtuk, már egy ideje szervezték a falukirándulást, de az valami miatt elmaradt. Most pedig éltek a lehetőséggel, és elfogadták Ágh Péter meghívását.

A bögöti csapat az Országházat vezetett idegenvezetés mellett tekintették meg, megnézték az egyik üléstermet, a fő lépcsőházat. Éppen időben érkeztek, így élőben láthatták miként zajlik egy őrségváltás. A nap folyamén pedig találkoztak és közös fotó is készült Ágh Péterrel.

A bögöti csapat a délutánt a Balatonnál töltötte, részt vettek egy borkóstolón is.

Este érkeztek haza kissé fáradtan, de annál több emlékkel.

Ágh Péter a választókerületének települései csoportjait rendszeresen vendégül látja az Országházban. Így jártak többek között a nemescsóiak, a gencsapátiak, rábapatyiak, vönöckiek, vasasszonyfaiak, illetve a sárvári nyugdíjas egyesület tagjai.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu