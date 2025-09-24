1 órája
Bölcsődei beszoktatás: top tippek, hogy ne legyen könnyes az elválás (videó)
Bölcsődei beszoktatás előtt álltok? Sebestyén Bianka elmondja, miért kulcsfontosságú a szülői elengedés, és hogyan lehet gördülékenyebb az első napok átmenete.
Bölcsődei beszoktatás: pontosan emlékszem, milyen nehéz volt, amikor a kisfiam először ment bölcsődébe. Bár tudtam, hogy jó helyen lesz, és szeretettel, figyelemmel veszik majd körül, az elengedés mégis hatalmas kihívás volt számomra. Szülőként ilyenkor tele vagyunk kérdésekkel: vajon hogy érzi majd magát, hiányzom-e neki, és hogyan viseli majd a változást?
Bölcsődei beszoktatás: nyugodt szülő = nyugodt gyerek
A gyerekek azonban mindent megéreznek abból, amit mi, felnőttek sugárzunk feléjük. Ha szorongunk, ők is bizonytalanabbak lesznek – ha viszont magabiztosan, szeretettel és elfogadással kísérjük őket, akkor sokkal könnyebben nyílnak meg az új közegben.
Sebestyén Bianka szakértő erről beszél a legújabb videóban:
- miért olyan fontos a szülő lelki felkészülése,
- hogyan tudjuk a gyerek számára biztonságossá tenni a beszoktatást,
- és milyen apró szemléletváltásokon múlhat, hogy gördülékenyen menjen az egész folyamat.
Nézd meg a videót, és tudd meg, hogyan lehet számodra és gyermeked számára is könnyebb a bölcsődei kezdés.