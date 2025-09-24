Bölcsődei beszoktatás: top tippek, hogy ne legyen könnyes az elválás (videó)

Bölcsődei beszoktatás: pontosan emlékszem, milyen nehéz volt, amikor a kisfiam először ment bölcsődébe. Bár tudtam, hogy jó helyen lesz, és szeretettel, figyelemmel veszik majd körül, az elengedés mégis hatalmas kihívás volt számomra. Szülőként ilyenkor tele vagyunk kérdésekkel: vajon hogy érzi majd magát, hiányzom-e neki, és hogyan viseli majd a változást?

Bölcsődei beszoktatás: mire figyeljünk? Forrás: pexels

Bölcsődei beszoktatás: nyugodt szülő = nyugodt gyerek

A gyerekek azonban mindent megéreznek abból, amit mi, felnőttek sugárzunk feléjük. Ha szorongunk, ők is bizonytalanabbak lesznek – ha viszont magabiztosan, szeretettel és elfogadással kísérjük őket, akkor sokkal könnyebben nyílnak meg az új közegben.

Sebestyén Bianka szakértő erről beszél a legújabb videóban:

miért olyan fontos a szülő lelki felkészülése,

hogyan tudjuk a gyerek számára biztonságossá tenni a beszoktatást,

és milyen apró szemléletváltásokon múlhat, hogy gördülékenyen menjen az egész folyamat.

Nézd meg a videót, és tudd meg, hogyan lehet számodra és gyermeked számára is könnyebb a bölcsődei kezdés.

