Újra indul Borbás Marcsi ikonikus műsora, a Gasztroangyal
Visszatért a magyar gasztroklasszikus! Borbás Marcsi újra a képernyőn sikerműsorával, a Gasztroangyallal.
Ha te is hiányoltad az ország kedvenc országjáró főzőműsorát, most örülhetsz: Borbás Marcsi újra itt van. A Gasztroangyal nyolc éven át hétről hétre kalauzolta a nézőket a magyar ízek és titkos receptkincsek világában, augusztus közepétől pedig új csatornán, a STORY4-en tűnt fel minden hétköznap 17:55-kor - írja a mindmegette.hu.
Borbás Marcsi örök, a Gasztroangyal kultikus műsor lett
Borbás Marcsi nem csak főzni tanít: bejárta az országot, hogy bemutassa a helyi gasztro-csodákat, a kistermelőket, séfeket, vállalkozókat és egyszerű gazdákat, akiknek titkos praktikái és különleges receptjei éveken át inspirálták a nézőket. A műsor több volt, mint gasztro-show: szórakoztatott, tanított, és emlékeztetett arra, mennyire értékes a vidék, a hagyomány és a természet tisztelete.
Borbás Marcsi megmutatta az őrségi kertjét - egy csoda, ami ott van
Gasztroangyal: 300 epizód kerül képernyőre
A Network4 Media Group megvásárolta a Gasztroangyal ismétlési jogait, így a rajongók több hónapon át élvezhetik a 300 epizódot, mindegyik 50–65 perces izgalommal és finomsággal. Ez az első alkalom, hogy Marcsi műsora nem a közmédia csatornáin, hanem egy kereskedelmi tévén fut – de a lényeg ugyanaz: ízek, nevetés és magyar hagyomány minden adagban. Legyen szó hagyományos magyar ételekről, kertészeti tippekről vagy háztartási trükkökről, Marcsi továbbra is szeretné átadni mindazt, amit a nagyszüleinktől tanultunk, és ami ma is példaértékű. Természetessége és elkötelezettsége a magyar értékek iránt inspiráció mindenkinek, aki szereti a finom falatokat és a régi szép hagyományokat.
