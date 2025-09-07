Újra indul Borbás Marcsi ikonikus műsora, a Gasztroangyal

Ha te is hiányoltad az ország kedvenc országjáró főzőműsorát, most örülhetsz: Borbás Marcsi újra itt van. A Gasztroangyal nyolc éven át hétről hétre kalauzolta a nézőket a magyar ízek és titkos receptkincsek világában, augusztus közepétől pedig új csatornán, a STORY4-en tűnt fel minden hétköznap 17:55-kor - írja a mindmegette.hu.

Borbás Marcsi a kertjének minden hatóanyagát használja

Borbás Marcsi örök, a Gasztroangyal kultikus műsor lett

Borbás Marcsi nem csak főzni tanít: bejárta az országot, hogy bemutassa a helyi gasztro-csodákat, a kistermelőket, séfeket, vállalkozókat és egyszerű gazdákat, akiknek titkos praktikái és különleges receptjei éveken át inspirálták a nézőket. A műsor több volt, mint gasztro-show: szórakoztatott, tanított, és emlékeztetett arra, mennyire értékes a vidék, a hagyomány és a természet tisztelete.