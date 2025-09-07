szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokkal több, mint gasztro

1 órája

Újra indul Borbás Marcsi ikonikus műsora, a Gasztroangyal

Címkék#Network4 Media Group#Gasztroangyal#Borbás Marcsi

Visszatért a magyar gasztroklasszikus! Borbás Marcsi újra a képernyőn sikerműsorával, a Gasztroangyallal.

Vaol.hu

Ha te is hiányoltad az ország kedvenc országjáró főzőműsorát, most örülhetsz: Borbás Marcsi újra itt van. A Gasztroangyal nyolc éven át hétről hétre kalauzolta a nézőket a magyar ízek és titkos receptkincsek világában, augusztus közepétől pedig új csatornán, a STORY4-en tűnt fel minden hétköznap 17:55-kor - írja a mindmegette.hu.

Borbás Marcsi
Borbás Marcsi a kertjének minden hatóanyagát használja

Borbás Marcsi örök, a Gasztroangyal kultikus műsor lett

Borbás Marcsi nem csak főzni tanít: bejárta az országot, hogy bemutassa a helyi gasztro-csodákat, a kistermelőket, séfeket, vállalkozókat és egyszerű gazdákat, akiknek titkos praktikái és különleges receptjei éveken át inspirálták a nézőket. A műsor több volt, mint gasztro-show: szórakoztatott, tanított, és emlékeztetett arra, mennyire értékes a vidék, a hagyomány és a természet tisztelete.

Gasztroangyal: 300 epizód kerül képernyőre

A Network4 Media Group megvásárolta a Gasztroangyal ismétlési jogait, így a rajongók több hónapon át élvezhetik a 300 epizódot, mindegyik 50–65 perces izgalommal és finomsággal. Ez az első alkalom, hogy Marcsi műsora nem a közmédia csatornáin, hanem egy kereskedelmi tévén fut – de a lényeg ugyanaz: ízek, nevetés és magyar hagyomány minden adagban. Legyen szó hagyományos magyar ételekről, kertészeti tippekről vagy háztartási trükkökről, Marcsi továbbra is szeretné átadni mindazt, amit a nagyszüleinktől tanultunk, és ami ma is példaértékű. Természetessége és elkötelezettsége a magyar értékek iránt inspiráció mindenkinek, aki szereti a finom falatokat és a régi szép hagyományokat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu