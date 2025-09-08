Boxerrel és fadarabbal verekedtek a felbőszült vasi férfiak

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról számolt be, hogy a Sárvári Járási Ügyészség - más bűncselekmények mellett - felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a két férfival szemben, akik a vádirat szerint 2025 márciusában, Celldömölkön az utcán, előzetes szóváltást követően kölcsönösen bántalmazták egymást. Egyikük boxert, míg másikuk fadarabot is használt a verekedésük során. A bűncselekmény következtében mindkét vádlott könnyű sérüléseket szenvedett.

A vádlottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.