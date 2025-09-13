Megújult Bozzai útja: közös öröm és családi piknik az átadón

Bozzai község hosszú évek óta várta, hogy a település egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasza végre megújuljon. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a helyi lakosok mostantól biztonságosan és kényelmesen közlekedhetnek ezen a fontos útvonalon. Az átadót szeptember 6-án tartották, családi piknik keretében, így a fejlesztés nemcsak gyakorlati, hanem közösségi örömöt is hozott a faluba.

Bozzai közössége együtt ünnepelte a beruházást

Fotó: Koszorú Mihály

Megújult útszakasz Bozzaiban

Hèra-Csizmadia Fanni, Bozzai polgármestere kérdésünkre elmondta: hosszú évek óta kerestük a megoldást ennek az útszakasznak a felújítására, mivel nagyon rossz, szinte már járhatatlan állapotban volt. Hozzátette: külön neve nincs, hivatalosan a 115. helyrajzi számon van nyilvántartva, de helyben mindenki 'Csordahajtó út' néven ismeri.

- A Magyar Falu pályázaton 29.814.417 Ft-ot nyertünk 2024 őszén. Szeptemberben. A kivitelezésre 2025 tavaszán került sor. A hivatalos átadót szeptember 6-án tartottuk egy családi piknik keretében. Nagy örömünkre szolgál, hogy megvalósulhatott ez a beruházás, hiszen ebből az irányból már szinte megközelíthetetlen volt a település - tette hozzá a település vezetője.

Közös ügy, közös öröm

Az ünnepélyes átadón tiszteletét tette Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki szerint a beruházás nem csupán egy út felújítása, hanem a település életminőségének javítása is:

- Bozzaiban a Magyar Falu Program által régóta várt útfejlesztés valósulhatott meg. Ez régi terve volt már a polgármester asszonynak. Közös ügyünk Bozzai, így tudott megvalósulni ez a beruházás, ahogy korábban például a falubusz beszerzése, a csatornázás, vagy a Bárdos utca felújítása.

A település lakói a piknik keretében együtt ünnepelték a beruházás befejezését. A felújított szakasz kivitelezése 2025 tavaszán indult, a Magyar Falu Program 29,8 millió forintos támogatása tette lehetővé a munkálatokat. Az út felújítása nemcsak biztonságosabb közlekedést biztosít, hanem a település megközelíthetőségét is javítja, különösen azokról az irányokról, amelyek korábban nehezen voltak járhatók.