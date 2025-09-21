szeptember 21., vasárnap

Akik személyesen is ismerték Brenner atyát

Élő emlékek Brennerről.

Gombos Kálmán

Kedden este különleges hangulat töltötte meg a szentgotthárdi Színház auláját. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum intézményvezetője, Horváth Tiborné meghívott vendégei olyan személyek voltak, akik közelről ismerték Brenner János atyát, és személyes élményeik révén engedtek bepillantást a vértanú káplán életébe.

Fotó: VN/Frigy József

Élő emlékek Brennerről

A megható és vidám emlékek egyszerre mutatták meg Brenner János hitelességét, emberségét és derűjét. A róla megjelent könyvekből már ismert történetek mellett egy kicsit a hétköznapokba is bepillantást nyerhettek a megjelentek: képeket villantottak fel az emlékezők Málcsi néni és a fiatal pap szeretetteljes kapcsolatáról, a hittanoktatások előtti és utáni ródlizásokról, focizásokról a gyerekekkel. Volt olyan, akit motorozni tanított meg, mást fényképezni, vagy éppen úszni a Rábán. Jelen voltak olyanok is, akik Brenner János aláírásával ellátott keresztlevelüket őrzik nagy becsben. 

Fotó: VN/Horváth 

Az emlékezők között utolsóként a farkasfai születésű Juliska néni – Császár István püspöki helynök édesanyja – mondott el egy nagyon megható történetet, mely szerint éppen hittanoktatásra várták a tisztelendő urat, játszottak, énekeltek, és amikor megérkezett, csatlakozott hozzájuk. Együtt énekeltek egy kedves, de szomorú népdalt, amelyet ezen az estén Doncseczné Petrovics Magdolna, Magyarlak kántora énekelt el gyönyörűen, a megjelenteknek könnyeket csalva a szemébe. Az ének utolsó versszaka: “Repülj vissza, kis madárka / mondd Anyámnak, csókolom / én már többé nem láthatom / nemsokára meghalok“. Az ének néhány héten belül fájdalmas valósággá vált.

Fotó: VN/Horváth Tiborné

Kiállítás és további programok

Az esthez kapcsolódva a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum munkatársai fotókból és kiadványokból összeválogatott kiállítást nyitottak a könyvtár bejáratánál. Érdemes időt szánni rá – a tárlat különleges módon hozza közel Brenner atyát a látogatókhoz!

Fotó: VN/Frigy József

