Brenner 70: egész hetes rendezvénysorozattal emlékeznek

Szentgotthárdon, az Időutazó Múzeumban tartott sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a Boldog Brenner János életéhez és szellemiségéhez kapcsolódó rendezvénysorozat részleteit. Az esemény egy teljes héten át, több helyszínen és több műfajban kínál programokat az érdeklődőknek. „János atya Szentgotthárdra érkezésének 70. évfordulójáról, egyben papi hivatásának megkezdéséről széleskörű összefogással emlékezünk meg” – mondta el Huszár Gábor polgármester. Ennek apropóján egy sokszínű programsorozatot valósítanak meg a Rába-parti városban; a rendezvényeket szeptember 15. és 21. között tartják. Filmvetítések, beszélgetések, előadások, kiállítások, sportesemények és zenei programok váltják majd egymást.

Brenner János: 70 éves évfordulóra emlékeznek Gotthárdon

Fotó: VN/Szép Renáta

Brenner János öröksége

Boldog Brenner János emlékezete nem csupán a szentgotthárdi települési értéktár, hanem a Vas vármegyei értéktár része is. A programsorozat célja, hogy ezt az értéket, Brenner János örökségét és emlékezetét széles körben bemutassa és népszerűsítse – akár hagyományteremtő jelleggel.

A szervezők a programok előkészítése során többször egyeztettek Brenner József atyával, Brenner János testvérével. Az események az ő szeretetteljes és támogató jóváhagyásával valósulnak meg.

Összefogással

A rendezvénysorozat fő szervezője Szentgotthárd Város Önkormányzata és a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia, együttműködésben a Szombathelyi Egyházmegyével, a Keresztény Megmozdulásokért Egyesülettel, a Brenner János Emlékhely Alapítvánnyal, a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeummal, a SZET Szentgotthárdi Kft.-vel és a Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel és a helyi iskolákkal. A közreműködők a programokat önkéntes munkával valósítják meg. Mindehhez támogatást nyújt a MURABA Európai Területi Társulás (a Szlovén – Magyar Közös Alap keretében), a JustFood Kft., valamint a város az eseménysorozat költségeihez a Hungarikum pályázati felhívásra is benyújtott támogatási kérelmet.

27 hónap

Déri Péter atya, Szentgotthárd plébánosa örömét fejezete ki a program megvalósulása kapcsán, fontosnak tartja, hogy a város és a térség ápolja és őrizze a vértanúhalált halt káplán emlékét. Elmondta, mennyire felemelő érzés reggelente a rábakethelyi plébánia ablakából kitekintve megpillantani a várost, ugyanazt a látképet, amelyet Brenner atya is látott 70 évvel ezelőtt. A plébánia a Brenner 70 rendezvény lebonyolításában történő közreműködése mellett 27 hónapon át – ennyi idő jutott János atyának a településen, mielőtt meggyilkolták volna – szervez majd programokat, amelyek Brenner Jánoshoz kapcsolódnak.