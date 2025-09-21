szeptember 21., vasárnap

Megtörtént az alapkőletétel – Új templom épül Boldog Brenner János tiszteletére vértanúságának helyszínén - fotók

#Szentgotthárd#Boldog Brenner Jánosra#programsorozat

A vértanú pap tiszteletére templom épül azon a helyen, ahol 1957-ben életét vesztette. Szentgotthárdon ünnepi szentmisével és alapkőletétellel emlékeztek vasárnap Boldog Brenner Jánosra.

Vaol.hu
Megtörtént az alapkőletétel – Új templom épül Boldog Brenner János tiszteletére vértanúságának helyszínén - fotók

Forrás: Szendi Péter

Szentgotthárdon, a Rábakethely-Zsida városrészben vasárnap délután ünnepi szabadtéri szentmisével és alapkőletétellel folytatódott a Brenner János 70 rendezvénysorozat. A Szombathelyi Egyházmegye közel három éve döntött arról, hogy a vértanú pap tiszteletére templom épül azon a helyen, ahol 1957 decemberében meggyilkolták.

Megtörtént az alapkőletétel – új templom épül a vasi városban Boldog Brenner János tiszteletére
Megtörtént az alapkőletétel – új templom épül a vasi városban Boldog Brenner János tiszteletére
Fotó: Szendi Péter

Templom épül Brenner tiszteletére

Korábban dr. Székely János megyés püspök megosztotta lapunkkal: a templom telkét megvásárolta a Szombathelyi Egyházmegye. 

Ez az a terület, ahol annak idején Brenner János atya holttestét megtalálták.  Ekkor merült fel a gondolat, hogy a hős káplán vértanúságának helyén templomot építsenek, amelyet az ő tiszteletére szentelnek majd fel. 

A hívek, papok és civil érdeklődők jelenlétében vasárnap Déri Péter, szentgotthárdi plébános szentmisét celebrált, majd elhelyezték a templom alapkövét, amely immár biztos jelképe az építkezés megvalósulásának. Az eseményen jelen volt Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is. Az alapkövet dr. Székely János megyéspüspök megáldotta, illetve időkapszulát helyezett el a területen. 

A templomépítés, amit most elkezdünk, szítsa fel hitünket, mutassa meg hálánkat Isten felé. Kérjük, hogy Boldog Brenner János közbenjárására, az Úr áldja meg és segítő erejével oltalmazza azokat, akik a templom építésén fognak dolgozni. 

- fogalmazott a megyéspüspök. Ez a templom egyszerre lesz a hit, az emlékezés és a hűség jele” – fogalmazott a püspök. A szentmise és a megható szertartás a Boldog Brenner János tiszteletére rendezett egyhetes programsorozat egyik kiemelt eseménye volt.

Új templom épül a vasi városban Boldog Brenner János tiszteletére

Fotók: Szendi Péter

-Amikor egy templom alapkövét letesszük, nem csupán köveket rakunk egymásra. A látható falak mögött mindig ott rejlik a láthatatlan valóság: az élő Isten hajléka az emberek között. Itt, ezen a helyen pedig különösen is érezzük, hogy a föld szentté lett a vértanúság által. Boldog Brenner János pap és vértanú élete és halála tanúság arról, hogy Krisztusért érdemes mindent odaadni, még az életünket is 

- tette közzé oldalán a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébánia.

A város vértanúja

Brenner Jánost 1957. december 14-ről 15-re virradó éjjel, mindössze 26 évesen, brutális módon gyilkolták meg Zsidán – a település ma Szentgotthárd része. Vértanúságát a hívek már akkor szentként tisztelték, 2018-ban pedig hivatalosan is boldoggá avatták.

A mostani alapkő-letétel a „Brenner János 70” rendezvényhez kapcsolódik, amelyet szeptember 15–21. között tartottak Szentgotthárdon. A programsorozat a fiatal káplán városba érkezésének és papi hivatása megkezdésének hetvenedik évfordulójára emlékezett.

 

