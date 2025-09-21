Megtörtént az alapkőletétel – Új templom épül Boldog Brenner János tiszteletére vértanúságának helyszínén - fotók

Szentgotthárdon, a Rábakethely-Zsida városrészben vasárnap délután ünnepi szabadtéri szentmisével és alapkőletétellel folytatódott a Brenner János 70 rendezvénysorozat. A Szombathelyi Egyházmegye közel három éve döntött arról, hogy a vértanú pap tiszteletére templom épül azon a helyen, ahol 1957 decemberében meggyilkolták.

Megtörtént az alapkőletétel – új templom épül a vasi városban Boldog Brenner János tiszteletére

Fotó: Szendi Péter

Templom épül Brenner tiszteletére

Korábban dr. Székely János megyés püspök megosztotta lapunkkal: a templom telkét megvásárolta a Szombathelyi Egyházmegye.

Ez az a terület, ahol annak idején Brenner János atya holttestét megtalálták. Ekkor merült fel a gondolat, hogy a hős káplán vértanúságának helyén templomot építsenek, amelyet az ő tiszteletére szentelnek majd fel.

A hívek, papok és civil érdeklődők jelenlétében vasárnap Déri Péter, szentgotthárdi plébános szentmisét celebrált, majd elhelyezték a templom alapkövét, amely immár biztos jelképe az építkezés megvalósulásának. Az eseményen jelen volt Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere is. Az alapkövet dr. Székely János megyéspüspök megáldotta, illetve időkapszulát helyezett el a területen.

A templomépítés, amit most elkezdünk, szítsa fel hitünket, mutassa meg hálánkat Isten felé. Kérjük, hogy Boldog Brenner János közbenjárására, az Úr áldja meg és segítő erejével oltalmazza azokat, akik a templom építésén fognak dolgozni.

- fogalmazott a megyéspüspök. Ez a templom egyszerre lesz a hit, az emlékezés és a hűség jele” – fogalmazott a püspök. A szentmise és a megható szertartás a Boldog Brenner János tiszteletére rendezett egyhetes programsorozat egyik kiemelt eseménye volt.