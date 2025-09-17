Legyetek szeretettel – közönségtalálkozó és díszbemutató Szentgotthárdon

Hétfőn este láthatta először a nagyközönség a Brenner János vértanú életét bemutató mozifilmet, ami a nyolc részes sorozat alapján készült. A díszbemutatót, és az azt megelőző közönségtalálkozót is a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínházban tartották a „Brenner János 70” programsorozat keretében. Az eseményen jelen volt dr. Székely János megyéspüspök, Fekete Szabolcs püspök, Brenner József nagyprépost (a vértanú Brenner János testvére), Déri Péter püspöki referens, helyi plébános, Pongrácz Benedek káplán és Huszár Gábor polgármester is.

Brenner Jánosról szólt a film és a közönségtalálkozó is

Fotó: VN/Molnár Péter

A Brenner-film főszereplői

A beszélgetés vezetőjétől, Szép Renátától megtudhattuk, hogy a sorozathoz képest több változást is láthatunk a filmben – és ami teljesen újdonság, az a zene, hiszen Keserű Balázs Szentgotthárdi miséjének dallamai is felcsendülnek benne. A közönségtalálkozón három színész is részt vett: a Kovács Sándor püspököt alakító Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze, Kelemen Zoltán, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze (aki a filmben Prazsák Mihályt személyesíti meg), és itt volt a főszereplő, a Brenner Jánost megformáló Jámbor Nándor, a Thália Színház színművésze. Szilágyi Andor rendező és forgatókönyvíró személyesen nem tudott jelen lenni, ám üzenetben köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a film megszületéséhez, kiemelten dr. Székely János megyéspüspöknek.

Jó hangulatú beszélgetés

Már az első kérdésnél jót derülhetett a közönség: ki, hogyan kapta meg a szerepet? Jámbor Nándor ugyanis a színház faliújságján olvasott róla, ám Budapesten volt, és reggel álmosan egy rossz vonatra szállt fel – így majdnem lemaradt a meghallgatásról. Szilágyi Andor először nem érezte a hasonlóságot a megformálandó Brenner Jánoshoz – ám amikor levetette a sapkát és kapucnit, neki is feltűnővé vált a szinte teljesen egyező fizimiska. Kelemen Zoltán – szombathelyi születésűként – már ismerte a történetet és a Brenner-családot is. Bellus Attila nagyon megszerette a forgatókönyvet, ám a válogatáskor megbetegedett: Covid-os lett. Végül aztán mégis csak sikerült bekerülnie – Kovács Sándor püspök szerepét kapta meg.