Legyetek szeretettel – közönségtalálkozó és díszbemutató Szentgotthárdon
Izgalmas, élményteli beszélgetést hallhattak a jelenlévők a szereplőkkel. A teltházas esemény második felében pedig levetítették a Brennerről szóló mozifilmet.
Hétfőn este láthatta először a nagyközönség a Brenner János vértanú életét bemutató mozifilmet, ami a nyolc részes sorozat alapján készült. A díszbemutatót, és az azt megelőző közönségtalálkozót is a szentgotthárdi Csákányi László Filmszínházban tartották a „Brenner János 70” programsorozat keretében. Az eseményen jelen volt dr. Székely János megyéspüspök, Fekete Szabolcs püspök, Brenner József nagyprépost (a vértanú Brenner János testvére), Déri Péter püspöki referens, helyi plébános, Pongrácz Benedek káplán és Huszár Gábor polgármester is.
A Brenner-film főszereplői
A beszélgetés vezetőjétől, Szép Renátától megtudhattuk, hogy a sorozathoz képest több változást is láthatunk a filmben – és ami teljesen újdonság, az a zene, hiszen Keserű Balázs Szentgotthárdi miséjének dallamai is felcsendülnek benne. A közönségtalálkozón három színész is részt vett: a Kovács Sándor püspököt alakító Bellus Attila, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színművésze, Kelemen Zoltán, a szombathelyi Weöres Sándor Színház színművésze (aki a filmben Prazsák Mihályt személyesíti meg), és itt volt a főszereplő, a Brenner Jánost megformáló Jámbor Nándor, a Thália Színház színművésze. Szilágyi Andor rendező és forgatókönyvíró személyesen nem tudott jelen lenni, ám üzenetben köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a film megszületéséhez, kiemelten dr. Székely János megyéspüspöknek.
Jó hangulatú beszélgetés
Már az első kérdésnél jót derülhetett a közönség: ki, hogyan kapta meg a szerepet? Jámbor Nándor ugyanis a színház faliújságján olvasott róla, ám Budapesten volt, és reggel álmosan egy rossz vonatra szállt fel – így majdnem lemaradt a meghallgatásról. Szilágyi Andor először nem érezte a hasonlóságot a megformálandó Brenner Jánoshoz – ám amikor levetette a sapkát és kapucnit, neki is feltűnővé vált a szinte teljesen egyező fizimiska. Kelemen Zoltán – szombathelyi születésűként – már ismerte a történetet és a Brenner-családot is. Bellus Attila nagyon megszerette a forgatókönyvet, ám a válogatáskor megbetegedett: Covid-os lett. Végül aztán mégis csak sikerült bekerülnie – Kovács Sándor püspök szerepét kapta meg.
Megismerni a szerepeket
Az igazán megosztó karakter, Prazsák Mihály kapcsán hallhattuk: nem ördögien gonoszként igyekeztek bemutatni, mint ahogy a pozitív szereplőket sem angyalként: mindenki ember a történetben; árnyalt és összetett karakter. Megformálója, Kelemen Zoltán beszélt a történelmi környezetről, társadalmi helyzetről is, ahonnan Prazsák „érkezett”. Brenner János megformálójaként pedig Jámbor Nándor elmesélte: nem hívő családban nevelkedett, így komoly feladat volt számára megismerni, elsajátítani ezt a légkört, miliőt. Ebben nagy segítségére volt Bodorkós Imre atya, de sok-sok gyakorlás kellett például a latin szövegek megtanulásához, sőt: a helyes kiejtéshez is. Számára a film egy komoly „hozadékkal” is járt: a főszereplő életében oly’ fontos és hangsúlyos szeretet – mint az élet értelme. Ezt gyakorolni és törekedni erre tudatosan akkor is, amikor fáradt, dühös vagy indulatos.
A Kovács Sándor püspököt alakító Bellus Attila pedig leginkább úgy készült a szerepére, hogy sokat olvasta Brenner életrajzát, és azon keresztül jutott közelebb saját megformálandó karakteréhez. Az életéhez kapcsolódó élményét is felelevenítette: kamaszként úgy gondolta, hogy ő egy bűnös lélek, aki nem is lehet jó. Aztán a naplórészleteket olvasva arra jutott, hogy tévúton járt. Igenis törekedni kell, nem szabad feladni azt a törekvést, hogy jók legyünk. Hogy törekedjünk a tökéletességre – még ha az elérhetetlen is.
Brenner filmbemutatóFotók: Molnár Péter
Derűs pillanatok is akadtak
A forgatás során mindvégig jól érezték magukat, és ez segítséget jelentett azokban a részekben, amikor a legsötétebb, legdurvább jeleneteket kellett rögzíteni. Érvényes volt ez a környezetre is: Szentgotthárd és környéke jó vendéglátónak bizonyult: érezték az emberek szeretetét, akik a forgatásokkal járó korlátozásokat, felfordulást is zokszó nélkül vették. Mókás részletek is kiderültek: Kelemen Zoltán a füstszűrő nélküli Szimfónia cigarettákról mesélt, amiből bőségesen fogyasztott – ám másnapra a hangja egészen elment. Jámbor Nándor pedig – jogosítvány híján – nem ismerte a motorbiciklit, amire fel kellett pattannia. Sajnos arra nem volt idő és lehetőség, hogy előzetesen megismerkedhessen a „paripával” – így aztán élesben kellett volna berúgnia a makacs jószágot. A sokadik próbálkozáskor aztán azt mondta magában: „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, indulj már be!”. És lőn: a stáb tapsa kísérte, ahogy mégis csak berobbant a motor.
A „Legyetek szeretettel” egy nyolc részes, 2023-ban forgatott magyar életrajzi drámasorozat, amelyből immár mozifilm is készült, amely tömörebben, de legalább annyira hitelesen meséli el a közel hét évtizede történt eseményeket. A történet Brenner János vértanú katolikus pap, káplán életét dolgozza fel, akit 1957-ben öltek meg. A film bemutatja a kommunista egyházüldözést, Brenner János életét, és hogy milyen körülmények vezettek a halálához. A mozifilm 2 óra 40 perc hosszú, a forgatás Szentgotthárdon és környékén zajlott. A mű így tehát nemcsak történelmi jelentőségű, hanem közösségi élmény is: a helyi lakosok statisztaként is szerepeltek benne. Főszereplők: Jámbor Nándor (Brenner János), Bellus Attila, Kelemen Zoltán, Darvasi Áron, Szép Domán, Szamosi Zsófia, Lőte Attila, Csőre Gábor. Írta és rendezte: Szilágyi Andor.
Brenner János Szentgotthárdra érkezésének 70. évfordulójához kapcsolódva egész évben programokat szerveznek a Rába-parti városban. Szeptember 15. és 21. között pedig egész hetes rendezvénysorozattal emlékeznek a vértanú káplánra. Akik lemaradtak a hétfői premierről, szeptember 25-én este hat órától pótolhatják a vetítést a Csákányi László Filmszínházban.
