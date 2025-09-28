Vendéglátóhelyből családi villa – Megelevenedett a Brenner-villa története - fotók

Korábban lapunk is beszámolt róla, a Szombathelyi Egyházmegye 100 millió forintért vásárolta meg az ikonikus épületet, majd 2024 tavaszán megkezdődtek a munkálatok. A Brenner-villa és a körülötte elterülő park a terület múltjához méltó módon újul meg, rendezvény és az épület és a család múltját bemutató kiállítási funkciók kapnak benne helyet. A szombati helytörténeti séta azonban még nem a jövőről, hanem a múltról szólt.

A Brenner-villa történetének nyomában: Melega Miklós és Gácsi Zsuzsi

Fotó: Cseh Gábor

Brenner-villa: a gazdag múlt nyomába eredtek

Melega Miklós elmondta, a több mint 200 éves épületből mintegy félévszad köthető a Brenner családhoz, de a város története szempontjából azonban ez a meghatározóbb. Az épület valamikor az 1700 évek végén, 1800-as évek elején készült el, az akkori Szombathely közigazgatási területén kívül állt. Sokáig szórakozóhelyként működött: többek között táncterem, borkimérő terem, billiárdterem és néhány vendégszoba volt benne.