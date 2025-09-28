2 órája
Vendéglátóhelyből családi villa – Megelevenedett a Brenner-villa története - fotók
Helytörténeti sétára hívták az érdeklődőket a Brenner-villához szombaton, a Múzeumok Éjszakája programsorozatban. Gácsi Zsuzsi építész, aki a felújítás belsőépítészeti és tájépítészeti koncepciójáért felelős Robert Gutowski Architects stúdió tagja, illetve Dr. Melega Miklós, a Brenner család kutatója és az MNL Vas Vármegyei Levéltárának igazgatója elevenítette fel a Brenner-villa és a Brenner család gazdag történetét.
Korábban lapunk is beszámolt róla, a Szombathelyi Egyházmegye 100 millió forintért vásárolta meg az ikonikus épületet, majd 2024 tavaszán megkezdődtek a munkálatok. A Brenner-villa és a körülötte elterülő park a terület múltjához méltó módon újul meg, rendezvény és az épület és a család múltját bemutató kiállítási funkciók kapnak benne helyet. A szombati helytörténeti séta azonban még nem a jövőről, hanem a múltról szólt.
Brenner-villa: a gazdag múlt nyomába eredtek
Melega Miklós elmondta, a több mint 200 éves épületből mintegy félévszad köthető a Brenner családhoz, de a város története szempontjából azonban ez a meghatározóbb. Az épület valamikor az 1700 évek végén, 1800-as évek elején készült el, az akkori Szombathely közigazgatási területén kívül állt. Sokáig szórakozóhelyként működött: többek között táncterem, borkimérő terem, billiárdterem és néhány vendégszoba volt benne.
Séta a Brenner-VillábanFotók: Cseh Gábor
Brenner V. János, aki a kor elismert építésze, és a városépítő Éhen Gyula polgármester tanácsadója és barátja s volt, 1890-ben megvásárolta a villát. Jó néhány évig itt lakott, de a nyirkos falak miatt muszáj volt kiköltöznie és a felújíttatnia. Melega Miklós emlékeztetett: 60 ezer koronát költöttek rá, akkor ez egy emeletes ház építésére is elég lehetett volna. Amire 1908-ra végeztek a felújítással, Brenner V. János elhunyt. Végrendeletében Brenner Tóbiásra, legidősebb, kilencgyermekes öccsére hagyta az ingatlant.
Gácsi Zsuzsi építész azt hangsúlyozta, a Brenner park és környezetének térstruktúráját és hangulatát mai napig meghatározzák és átjárják a terület múltjának rétegei: az egykori Szőkeföldi birtoknak, a Práternek, majd a Brenner család kertjének struktúrája lenyomatott hagyott, és bizonyos elemek a mai napig felfedezhetők ebből. Építészként az elmúlt félévben kapcsolódott be a Brenner-villa történetébe, a sétára archív fotókat, térképeket hozott magával. Ezekből többek között kirajzolódik, a parkrendszer egyik fontos eleme volt a mai is működő híd, középpontjában pedig a villa épülete állt. Így van ez most, már csak kérdés: mikor ébred fel csipkerózsika álmából.