Bringás uzsonna harmadszorra, új helyszínen

Csatlakozva a Magyar Kerékpárosklub: Bringázz a munkába! országos kampányához új helyszínen, a Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt, a dr. Antall József téren szervezték meg a bringás uzsonnát kedden délután 15 órától. A sorban ez volt a harmadik ilyen rendezvény, az első bringás uzsonna tavaly ősszel, a második idén tavasszal volt – akkor még az Órásház környékén – évekkel ezelőtt pedig volt már bringás reggeli is a városban.

Bringás uzsonna: a szervezők igyekeztek a rendezvény ökológiai lábnyomát a lehető legalacsonyabb szinten tartani Fotó: Budai Dávid

A kezdeményezés célja a fenntartható életforma népszerűsítése, amelynek része a biciklis munkábajárás, ami nemcsak a kerékpárosoknak jó, hanem a város levegőjének is, ezáltal pedig minden lakójának. Emellett fontos, hogy a szervezők helyi termékeket kínáltak az érkezőknek, ráadásul ezt csomagolásmentesen próbálták megvalósítani, mosható szalvétákkal és repoharakkal, hogy a rendezvény ökológiai lábnyoma, a lehető legkisebb legyen.

Bringás uzsonna: az eső sem volt akadály

A mintegy háromórás kitelepülést – főleg eleinte – nem kényeztette el az időjárás, volt, aki meg is lepődött, hogy nem fújták le a rendezvényt, mindenesetre már az első fél órában legalább tíz bringás töltötte fel készleteit az uzsonnaponton. Hádinger Judit – az esemény megálmodója – a szemerkélő esővel kapcsolatban úgy fogalmazott, legutóbb az idő volt jobb, most a helyszín. Reméljük legközelebb a kettő együtt is összejön.

