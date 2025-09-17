szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bringázz a munkába!

1 órája

Bringás uzsonna harmadszorra, új helyszínen

Címkék#életforma#kerékpáros#bringás uzsonna#rendezvény

A fenntartható életformát népszerűsítették kedden a bringás uzsonnával, amit a szemerkélő eső sem tudott elmosni.

Budai Dávid

Csatlakozva a Magyar Kerékpárosklub: Bringázz a munkába! országos kampányához új helyszínen, a Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt, a dr. Antall József téren szervezték meg a bringás uzsonnát kedden délután 15 órától. A sorban ez volt a harmadik ilyen rendezvény, az első bringás uzsonna tavaly ősszel, a második idén tavasszal volt – akkor még az Órásház környékén – évekkel ezelőtt pedig volt már bringás reggeli is a városban.

Bringás uzsonna: a szervezők igyekeztek a rendezvény ökológiai lábnyomát a lehető legalacsonyabb szinten tartani
Bringás uzsonna: a szervezők igyekeztek a rendezvény ökológiai lábnyomát a lehető legalacsonyabb szinten tartani Fotó: Budai Dávid

A kezdeményezés célja a fenntartható életforma népszerűsítése, amelynek része a biciklis munkábajárás, ami nemcsak a kerékpárosoknak jó, hanem a város levegőjének is, ezáltal pedig minden lakójának. Emellett fontos, hogy a szervezők helyi termékeket kínáltak az érkezőknek, ráadásul ezt csomagolásmentesen próbálták megvalósítani, mosható szalvétákkal és repoharakkal, hogy a rendezvény ökológiai lábnyoma, a lehető legkisebb legyen.

Bringás uzsonna: az eső sem volt akadály

A mintegy háromórás kitelepülést – főleg eleinte – nem kényeztette el az időjárás, volt, aki meg is lepődött, hogy nem fújták le a rendezvényt, mindenesetre már az első fél órában legalább tíz bringás töltötte fel készleteit az uzsonnaponton. Hádinger Judit – az esemény megálmodója – a szemerkélő esővel kapcsolatban úgy fogalmazott, legutóbb az idő volt jobb, most a helyszín. Reméljük legközelebb a kettő együtt is összejön.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu