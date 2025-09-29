szeptember 29., hétfő

Jászberényben a Vasvári Játékszín

2 órája

Brunszvik Teréz járt a Kutatók éjszakáján

Címkék#Brunszvik Teréz#Büki Attila#Az elhivatott#Kutatók Éjszakája#Gergye Rezső

A Vasvári Játékszín Egyesület Jászberényben tett eleget az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jászberényi campusa meghívásának a Kutatók éjszakájához kapcsolódva. A Vasvári Játékszín Egyesület vezetőjét, Gergye Rezső rendezőt kérdeztük a Brunszvik Teréz életét bemutató darabról.

Merklin Tímea
Fotó: SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar óvónőképző

Büki Attila: Az elhivatott című játékát mutattuk be, amely Brunszvik Teréz életéről szól – tudtuk meg Gergye Rezsőtől, a darab rendezőjétől. - Monodráma, de mégsem az, hisz a segítő játszótársak a nézőtérről három ízben is szereplőként (levelet olvasó vagy író emberként) kapcsolódnak a játékba és a közönség soraiból kiemelkedve velük együtt válnak a játék részeseivé. A nézőket is megmozgató interaktivitás (például kiáltványokat kapnak a nézők, Brunszvik Teréz ajándékot osztogat ) szétfeszítette a klasszikus monodráma kereteit.

Brunszvik Teréz
Fotó: SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar óvónőképző

Rendkívüli atmoszférát teremtett az egyetem gyönyörű Apponyi-termében a zsúfolt nézőközönség, (nem a telt ház a legfontosabb, hanem az érkezők lelki hozzáállása az esthez, amely az első pillanattól erős volt). Az egyetem oktatói, hallgatói, valamint a környező települések óvónői jöttek el megnézni a darabot. Hosszú szervezői folyamat eredményeként valósult meg az est.  A közönség mindvégig értő-érző feszült csendben volt részese a darabnak. A végén Haydn Teremtés zenéjével záruló előadás hosszan tartó tapsot kapott, és többek könnyei is kijöttek.

- Nem volt itt vége a rendezvénynek, hisz arra volt hangolva a közönség, hogy maradjon és beszélgessen a csapat tagjaival. A csaknem egy órás beszélgetésen elmondták, hogy maradandó élményt kaptak és hazaviszik az elhangzott mondatokat. Például ezt a nagyon fontos mondatot: „A nevelés egy egész nemzet életét tudja megváltoztatni. Mi vár még Európára?” A közönség tagjai elmondták, hogy hitet és megerősítést kaptak a darabból a hivatásukhoz – fogalmazott Gergye Rezső.

A Vasvári Játékszín azt köszönte meg, hogy nagy energiát fektetek a szervezésbe és a kistérség óvónőit sikerrel szólították meg. Ennek eredményeképpen már újabb meghívást rögzítettek az ugyancsak jászsági Tápiószentmártonba. 

Brunszvik Teréz példájával

- Példamutató az az összefogás, amivel az óvónőket, hallgatókat és pedagógusokat megszólította az egyetem. A Brunszvik Teréz életét megismerők felé impulzus is volt hogy kutassák az életét és műveit, és lehet-e ennél nagyobb eredménye egy előadásnak? – mondta Gergye Rezső.

Az előadás utáni beszélgetésen a darab alkotói és a közönség egymásnak adva impulzusokat a színház varázsával és erejével eggyé tudott válni e napon  a jászberényi iskolában.

- Ismét beigazolódott, hogy a színház a legnagyszerűbb ürügy a valódi találkozásokhoz. Köszönjük színház! – fejezte ki érzéseit a rendező. 

 

