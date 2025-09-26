Brutális drágulást hoz a tél Ausztriában: a síjegyek átlépik a 80 eurós lélektani határt

Aki idén a legjobb síterepek egyikén szeretne síelni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, brutális drágulás várható a télen. A felnőtteknek szóló napijegyek ára most akár 82 euró körül is lehet. A legkedveltebb hely a St. Anton am Arlberg síterep. Itt egy felnőtt napijegy főszezonban 81,50 euróba kerül. Tavaly ez az ár 78 euró volt - közölte az ORF.

A brutális drágulás miatt ismét luxuscikké teszi a téli sportokat sokak számára - vélik a szakemberek

Forrás: ORF

Hasonló a helyzet Tirol más síterepein is. Kitzbühelben egy felnőtt 79,50 eurót fizet a „prémium szezonban”, amely 2025. december 21-től 2026. március 14-ig tart. Tavaly ez az összeg 76 euró volt.

Brutális drágulás - Szimbolikus 80 eurós értékhatár

A síközpontok üzemeltetői a kisebb síterepeken elérhető olcsóbb árakra és olyan jegyegyesületekre hivatkoznak, mint a Freizeitticket Tirol, a RegioCard és a SnowCard.

- A 80 eurós határ nyilvánvalóan szimbolikus jelentőséggel bír - mondta Reinhard Klier, a Tiroli Kereskedelmi Kamara Siklóegyesületének elnöke.

Egy tiroli síterepen körülbelül 80 euróba kerül egy napijegy. A kisebb síterepeken, például az Innsbruck környékén, azonban az árak 50 eurótól kezdődnek. Aztán ott vannak az olcsóbb gyermekjegyek és egyéb kedvezmények. „Az átlagos belépőár 40 euró” – mondja Reinhard Klier.

A vállalatokat is érinti

Az átlagos négy százalékos emelés nagyjából megfelel az inflációs rátának. Az olyan szövetségi jegyek, mint a Freizeitticket Tirol, szintén ennek megfelelően emelik áraikat.

Az infláció szerinti emelések még az elmúlt évek áremelkedéseit sem fedezték, figyelembe véve, hogy az áramköltségek 2025-ben még mindig kétszer olyan magasak lesznek, mint 2022-ben

– mondta Thomas Schroll, a Freizeitticket szövetség elnöke.

Schroll szerint az áremelkedések nemcsak a fogyasztókat, hanem magukat a vállalkozásokat is sújtják. Tirolban jellemzően magas a kombinált jegyek iránti kereslet. Csak a szabadidős jegyet, amely nemcsak a téli, hanem a nyári szezonban is lehetővé teszi a felvonók használatát, tavaly 63 000 alkalommal adták el. Ez tíz százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.