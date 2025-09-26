szeptember 26., péntek

Luxuscikk lesz?

1 órája

Brutális drágulást hoz a tél Ausztriában: a síjegyek átlépik a 80 eurós lélektani határt

Címkék#Ausztria#síterep#luxuscikké sport#rendelet#síelés

A síelés jelentősen drágább lesz a következő téli szezonban: egyes síterepeken a napijegyek ára először eléri a 80 eurót. Brutális drágulás lesz a télen, az árak átlagosan négy százalékkal emelkednek. Ez ismét luxuscikké teszi a téli sportokat sokak számára.

Vaol.hu

Aki idén a legjobb síterepek egyikén szeretne síelni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia, brutális drágulás várható a télen. A felnőtteknek szóló napijegyek ára most akár 82 euró körül is lehet. A legkedveltebb hely a St. Anton am Arlberg síterep. Itt egy felnőtt napijegy főszezonban 81,50 euróba kerül. Tavaly ez az ár 78 euró volt - közölte az ORF

brutális drágulás
A brutális drágulás miatt ismét luxuscikké teszi a téli sportokat sokak számára - vélik a szakemberek
Forrás: ORF

Hasonló a helyzet Tirol más síterepein is. Kitzbühelben egy felnőtt 79,50 eurót fizet a „prémium szezonban”, amely 2025. december 21-től 2026. március 14-ig tart. Tavaly ez az összeg 76 euró volt.

Brutális drágulás - Szimbolikus 80 eurós értékhatár

A síközpontok üzemeltetői a kisebb síterepeken elérhető olcsóbb árakra és olyan jegyegyesületekre hivatkoznak, mint a Freizeitticket Tirol, a RegioCard és a SnowCard. 

- A 80 eurós határ nyilvánvalóan szimbolikus jelentőséggel bír - mondta Reinhard Klier, a Tiroli Kereskedelmi Kamara Siklóegyesületének elnöke.

Egy tiroli síterepen körülbelül 80 euróba kerül egy napijegy. A kisebb síterepeken, például az Innsbruck környékén, azonban az árak 50 eurótól kezdődnek. Aztán ott vannak az olcsóbb gyermekjegyek és egyéb kedvezmények. „Az átlagos belépőár 40 euró” – mondja Reinhard Klier.

A vállalatokat is érinti

Az átlagos négy százalékos emelés nagyjából megfelel az inflációs rátának. Az olyan szövetségi jegyek, mint a Freizeitticket Tirol, szintén ennek megfelelően emelik áraikat. 

Az infláció szerinti emelések még az elmúlt évek áremelkedéseit sem fedezték, figyelembe véve, hogy az áramköltségek 2025-ben még mindig kétszer olyan magasak lesznek, mint 2022-ben

– mondta Thomas Schroll, a Freizeitticket szövetség elnöke.

Schroll szerint az áremelkedések nemcsak a fogyasztókat, hanem magukat a vállalkozásokat is sújtják. Tirolban jellemzően magas a kombinált jegyek iránti kereslet. Csak a szabadidős jegyet, amely nemcsak a téli, hanem a nyári szezonban is lehetővé teszi a felvonók használatát, tavaly 63 000 alkalommal adták el. Ez tíz százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Síelés - 2025, előszezon Ausztriában

Fotók: ORF

A síelés továbbra is népszerű

De vajon még mindig megfizethető a síelés téli és szabadidős sportként, vagy már puszta luxuscikké vált? Thomas Schroll így nyilatkozott: „A mi szempontunkból a síelés mindenképpen megfizethető; az elmúlt két évben jelentős fellendülést tapasztaltunk.” A világjárvány után mindenki újra élvezte a síelést. Ez az eladási adatokban is tükröződött.

Szerinte a síelés továbbra is a tiroliak kedvenc téli sportja. Az iparági képviselők hangsúlyozták, hogy a növekvő személyzeti és energiaköltségeket át kell hárítani. Az azonban kérdéses, hogy meddig marad népszerű a sport a vendégek körében. Végül is itt is vannak korlátok.

„Egyensúlyozást kell végeznünk”

- Már most látjuk a vendégeinknél, és különösen a német vendégeknél, hogy már nagyon odafigyelnek a háztartási kiadásaikra, és sok más vállalathoz hasonlóan nekünk is valahogyan meg kell oldanunk ezt az egyensúlyozást - mondta Reinhard Klier.

Különösen Németországban folyik széles körű vita a gazdasági helyzetről. Az iparágnak vonzó árakat kell tartania a magas kereslet fenntartása érdekében. Az iparág már most optimistán várja az új szezont. Akkor derül ki, hogy a síelés továbbra is népszerű marad-e, vagy a magas árak elriasztanak majd egyes sírajongókat.

Helyi tarifák a középpontban

  • Az utóbbi időben a felvonó- és turisztikai ágazatok, valamint a politikusok is reményüket fejezték ki, hogy Tirolban megmenthetőek a mostanra eltörölt helyi viteldíjak. Az illetékesek Apostolos Tzitzikostas EU-biztosra számítanak. A múlt heti tiroli látogatása során pozitív jelzéseket küldött az ilyen csökkentések felé.

A helyi tarifákat egy évvel ezelőtt hatályon kívül helyezték, miután a Fogyasztóvédelmi Információs Egyesület (VKI) és a Pénzügyi Ügyészség fellépett ellenük. Az ok: Megsértették a vonatkozó uniós jogszabályokat és az EU „geo-blokkolás” rendeletét. E rendelet értelmében az uniós polgárokat nem lehet megkülönböztetni állampolgárságuk vagy lakóhelyük alapján.

 

