Előkészítő ülés

Brutális kutyatámadás - Bíróság elé áll a súlyos sérülést okozó kutya gazdája

Az ügyész kezdeményezésével egyezően a Vas Vármegyei Kormányhivatal az állattartót több mint kétmillió forint állatvédelmi bírság megfizetésére, és az eb kiszökésének megakadályozása érdekében biztonságosan zárható és megfelelő magasságú kertajtó és kertkapu kialakítására kötelezte.

A Szombathelyi Törvényszék előkészítő ülést tart életveszélyt okozó gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 júniusában nem gondoskodott a lakóhelye udvarán tartott amerikai staffordshire terrier fajta jellegű kutyája kiszökésének megakadályozásáról. Amikor az eb nekiugrott az ingatlan kiskapujának, az kinyílt, és az állat kijutott az utcára, ahol megtámadott és többször megmart egy nőt.  A brutális kutyatámadás következtében életveszélyes, ténylegesen 90 nap gyógytartamú sérüléseket szenvedett el. 

Brutális kutyatámadás: az ügyben büntetőeljárás is indult gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt.
Forrás:  Shutterstock

A jogszabályi rendelkezések szerint kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztesse más állatok, illetve az ember biztonságát.

