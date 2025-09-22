szeptember 22., hétfő

Faluszépítés

A rendezett településképért tettek - összefogtak Bucsu polgárai

Címkék#Bucsuban#összefogás#Gál Sándor#faluszépítés

Bucsu lakói ezúttal a patakpartot és a medret tették rendbe, elszáradt fákat vágtak ki együtt.

Horváth Zoltán Szabolcs

Bucsuban komoly hagyományai vannak a lakossági összefogásnak. Igaz ez akkor is, amikor szórakozásról van szó, valamint akkor is, amikor a fizikai munka kerül előtérbe. Nem is olyan régen a nyárbúcsúztató vidám rendezvényre jött össze a település apraja és nagyja, ezúttal pedig a település megszépítése érdekében gyülekeztek szép számban a helyi lokálpatrióták. 

Bucsu
Bucsuban nagy hagyományai vannak az összefogásnak 
Fotó: HZ

Bucsu közterületeit tették rendbe

– Még 2019-ben, a választások után ígértük meg, hogy komoly hangsúlyt helyezünk a rendezett településkép kialakítására. A megfelelő engedélyek beszerzése után azóta rendszeresen karbantartjuk a patak partját, és rendbe rakjuk a fákat. Az összefogásnak köszönhetően társadalmi munkában valósulnak meg ezek a dolgok – fogalmazott Gál Sándor polgármester. Hozzátette: legutóbb a békaszeriek vágták ki az elszáradt fákat, vágták le az elhalt ágakat. A településrész lakói ezúttal azonban még a patak medrét is rendbe rakták. 
– A faanyag egy részét a rendezvényeinken használjuk fel, a többit tűzifaként osztjuk szét a rászorulók között – adott tájékoztatást Czeglédiné Benczek Anita önkormányzati képviselő.

