A rendezett településképért tettek - összefogtak Bucsu polgárai

Bucsuban komoly hagyományai vannak a lakossági összefogásnak. Igaz ez akkor is, amikor szórakozásról van szó, valamint akkor is, amikor a fizikai munka kerül előtérbe. Nem is olyan régen a nyárbúcsúztató vidám rendezvényre jött össze a település apraja és nagyja, ezúttal pedig a település megszépítése érdekében gyülekeztek szép számban a helyi lokálpatrióták.

Bucsuban nagy hagyományai vannak az összefogásnak

Fotó: HZ

Bucsu közterületeit tették rendbe

– Még 2019-ben, a választások után ígértük meg, hogy komoly hangsúlyt helyezünk a rendezett településkép kialakítására. A megfelelő engedélyek beszerzése után azóta rendszeresen karbantartjuk a patak partját, és rendbe rakjuk a fákat. Az összefogásnak köszönhetően társadalmi munkában valósulnak meg ezek a dolgok – fogalmazott Gál Sándor polgármester. Hozzátette: legutóbb a békaszeriek vágták ki az elszáradt fákat, vágták le az elhalt ágakat. A településrész lakói ezúttal azonban még a patak medrét is rendbe rakták.

– A faanyag egy részét a rendezvényeinken használjuk fel, a többit tűzifaként osztjuk szét a rászorulók között – adott tájékoztatást Czeglédiné Benczek Anita önkormányzati képviselő.

