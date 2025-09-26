Idén Lendva környékét járták be a bucsuiak

Most már egyértelműen hagyománynak nevezhető az az őszi program, mely az ÖTE nevéhez köthető. Az idei kirándulásra egy autóbusszal indultak a bucsuiak, melyen 53 önkétnetes tűzoltó, illetve családtagjaik foglaltak helyet.

Bucsuiak a határon túl.

Forrás: Horváth Zoltán

Bucsuiak

- Lényegében közös döntés az, hogy mi legyen a célállomás. Összeülünk és megbeszéljük, hogy hová is menjünk. A lényeg, hogy ne legyen túlságosan messze, és bővelkedjen látnivalókban. Persze az sem hátrány, ha kötődik a magyar történelemhez. Így esett a választásunk idén a Muravidékre, Lendvára és a környékére – fogalmazott Konczér Róbert, az ÖTE parancsnoka, akinek a felesége, Konczérné Bujtás Mónika is aktívan bekapcsolódott a szervezésbe. Végül úgy döntöttek, hogy a kirándulás első állomása a dobronaki orchideafarm lett, míg ezt követően a felnőttek a közelben található energiaparkot keresték fel, míg a gyerekek a kalandparkban játszhattak kedvükre. A következő megálló a Vinárium-torony volt, melynek 42 méteres magasságban található teraszáról tiszta idő esetén akár négy országot is látni lehet. Itt amúgy egy olyan bátorságpróba is várta a vállalkozó kedvű kirándulókat, melynek része volt egy átcsúszópálya, aminek a teljesítése egyesek bakancslistáján is szerepelt. Az izgalmak után a program Lendván folytatódott, ahol a történelmi nevezetességeken volt a hangsúly. A remekül sikerült napot pedig közös vacsora zárta Hancsik József falusi vendéglátóhelyén, ahol az „Itt ennyi, innyi köll!” szlogen érvényesült.

- Az ÖTE Bucsu egyik legnagyobb létszámmal rendelkező, és egyben egyik legaktívabb egyesülete. Amellett, hogy ellátják az önkétes tűzoltók feladatkörét, nagyon sok rendezvényt szerveznek, illetve közreműködnek azokon. Talán azt is mondhatnánk, hogy a közösségi életünk motorját jelentik. Ennek egyik része az a már hagyományosnak tekinthető kirándulás, melyhez a családommal együtt én is örömmel csatlakozom minden évben – mondta Gál Sándor polgármester, aki hozzátette: az utakat az ÖTE finanszírozza a saját pénzügyi keretéből, de a belépőket és egyéb költségeket természetesen minden résztvevő maga állja.