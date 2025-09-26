Idén Lendva környékét járták be a bucsuiak

szeptember 26., péntek

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében az idei esztendőben sem maradhatott el az a közösségépítő kirándulás, melyen ezúttal több mint ötvenen vettek részt.

Horváth Zoltán Szabolcs

Most már egyértelműen hagyománynak nevezhető az az őszi program, mely az ÖTE nevéhez köthető. Az idei kirándulásra egy autóbusszal indultak a bucsuiak, melyen 53 önkétnetes tűzoltó, illetve családtagjaik foglaltak helyet.

Bucsuiak a határon túl.
Forrás: Horváth Zoltán 

Bucsuiak

- Lényegében közös döntés az, hogy mi legyen a célállomás. Összeülünk és megbeszéljük, hogy hová is menjünk. A lényeg, hogy ne legyen túlságosan messze, és bővelkedjen látnivalókban. Persze az sem hátrány, ha kötődik a magyar történelemhez. Így esett a választásunk idén a Muravidékre, Lendvára és a környékére – fogalmazott Konczér Róbert, az ÖTE parancsnoka, akinek a felesége, Konczérné Bujtás Mónika is aktívan bekapcsolódott a szervezésbe. Végül úgy döntöttek, hogy a kirándulás első állomása a dobronaki orchideafarm lett, míg ezt követően a felnőttek a közelben található energiaparkot keresték fel, míg a gyerekek a kalandparkban játszhattak kedvükre. A következő megálló a Vinárium-torony volt, melynek 42 méteres magasságban található teraszáról tiszta idő esetén akár négy országot is látni lehet. Itt amúgy egy olyan bátorságpróba is várta a vállalkozó kedvű kirándulókat, melynek része volt egy átcsúszópálya, aminek a teljesítése egyesek bakancslistáján is szerepelt. Az izgalmak után a program Lendván folytatódott, ahol a történelmi nevezetességeken volt a hangsúly. A remekül sikerült napot pedig közös vacsora zárta Hancsik József falusi vendéglátóhelyén, ahol az „Itt ennyi, innyi köll!” szlogen érvényesült.

- Az ÖTE Bucsu egyik legnagyobb létszámmal rendelkező, és egyben egyik legaktívabb egyesülete. Amellett, hogy ellátják az önkétes tűzoltók feladatkörét, nagyon sok rendezvényt szerveznek, illetve közreműködnek azokon. Talán azt is mondhatnánk, hogy a közösségi életünk motorját jelentik. Ennek egyik része az a már hagyományosnak tekinthető kirándulás, melyhez a családommal együtt én is örömmel csatlakozom minden évben – mondta Gál Sándor polgármester, aki hozzátette: az utakat az ÖTE finanszírozza a saját pénzügyi keretéből, de a belépőket és egyéb költségeket természetesen minden résztvevő maga állja.

Lendva környékét járták be a bucsuiak

Fotók: Horváth Zoltán

 

