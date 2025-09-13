Még élhetőbb lett Bük – Közös kerekezéssel avatták fel az új fejlesztéseket

Kerékpárút-, komposztáló telep építés, ligetes szabadidőpark kialakítása – ez a három elem készült a TOP Plusz támogatásnak köszönhetően. A bükfürdői Termál téren tartott projektzáró eseményen részt vett dr. Németh Sándor Bük polgármestere, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, a város jegyzője, önkormányzati képviselők.

Élhető Bük: Majthényi László, dr. Németh Sándor, Ágh Péter

Fotó: Koszorú Mihály

Dr. Németh Sándor Bük polgármestere részletezte: 1,3 kilométer hosszan épült kerékpárút Bükfürdőn. A városban keletkező zöldhulladékot az éves szinten 1000 tonna kapacitású komposztáló-telepen dolgozzák fel. A Petőfi utcai ligetes parkban 340 cserjét, 19 fát ültettek el, és bővítették, felújították a játszóteret.

- Több évig tartó beruházássorozat ért véget, amely egy különleges projekt lezárása is egyben

– tette hozzá. - A Top Plusz pályázaton elnyert 600 millió forintot egészítette ki önkormányzatunk 245 millió forint önerővel. Az ötletek helyben születtek, a Vas Vármegyei Közgyűlés mindenben a partnerünk volt, az előkészítésben, lebonyolításban minden támogatást megkaptunk. A polgármester már csak emiatt is köszönetet mondott Majthényi Lászlónak, valamint Ágh Péternek is, hiszen Bük számára elérhetővé váltak a nemzeti források.

Majthényi László összegzett: a tavaly zárult TOP programban öt sikeres pályázata volt Büknek. A TOP Plusz legnagyobb eleme pedig a most zártul Élhető Bük.