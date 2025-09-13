szeptember 13., szombat

Még élhetőbb lett Bük – Közös kerekezéssel avatták fel az új fejlesztéseket

Az Élhető Bük TOP Plusz ünnepélyes zárást pénteken tartottak, majd kerékpárra ültek a meghívottak. 600 millió forintos állami támogatás mellett, 245 millió forintos önerőből, három fontos beruházás készült el Bükön.

Horváth László

Kerékpárút-, komposztáló telep építés, ligetes szabadidőpark kialakítása – ez a három elem készült a TOP Plusz támogatásnak köszönhetően. A bükfürdői Termál téren tartott projektzáró eseményen részt vett dr. Németh Sándor Bük polgármestere, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője, a város jegyzője, önkormányzati képviselők. 

Bük
Élhető Bük: Majthényi László, dr. Németh Sándor, Ágh Péter
Fotó: Koszorú Mihály

Dr. Németh Sándor Bük polgármestere részletezte: 1,3 kilométer hosszan épült kerékpárút Bükfürdőn. A városban keletkező zöldhulladékot az éves szinten 1000 tonna kapacitású komposztáló-telepen dolgozzák fel. A Petőfi utcai ligetes parkban 340 cserjét, 19 fát ültettek el, és bővítették, felújították a játszóteret.

- Több évig tartó beruházássorozat ért véget, amely egy különleges projekt lezárása is egyben

 – tette hozzá. - A Top Plusz pályázaton elnyert 600 millió forintot egészítette ki önkormányzatunk 245 millió forint önerővel. Az ötletek helyben születtek, a Vas Vármegyei Közgyűlés mindenben a partnerünk volt, az előkészítésben, lebonyolításban minden támogatást megkaptunk. A polgármester már csak emiatt is köszönetet mondott Majthényi Lászlónak, valamint Ágh Péternek is, hiszen Bük számára elérhetővé váltak a nemzeti források.

Majthényi László összegzett: a tavaly zárult TOP programban öt sikeres pályázata volt Büknek. A TOP Plusz legnagyobb eleme pedig a most zártul Élhető Bük.

Kerékpárra pattantak Bükön

Fotók: Koszorú Mihály

Vármegyei szinten a TOP program eredeti kerete 21,4 milliárd forint volt, ezt sikerült 10 milliárd forinttal „feltornázni”. A TOP Plusz kerete 47 milliárd forint. A legkedveltebb támogatási forma az élhető települések nevét viseli, 70 önkormányzat is pályázott.

A városháza munkatársainak, valamint a kivitelező munkáját is méltatta Majthényi László. Hozzátette, 

Kívánom minden bükinek, hogy élvezzék a beruházások előnyeit, az ide látogató turisták pedig hadd vegyék észre, egy dinamikusan és folyamatosan fejlődő fürdővárosba érkeztek. 

Ágh Péter ünnepi beszédében hangsúlyozta, amikor a jövő Magyarországát építjük, akkor abban is gondolkodnak, hogy minden településen olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek a helyiek mindennapjait könnyítik meg, biztonságosabbé, élhetőbbé, zöldebbé teszik a lakóhelyüket. Bük város példát mutatott, miként lehet jól használni amelyeket a kormány a Széchenyi Terv Pluszon keresztül biztosít. Az Élhető Bük három fontos területet érintett, jól látszik, Bük nemcsak fejleszt, közösséget is épít. A mostani fejlesztés-sorozat újabb bizonyítéka annak, hogy a kormány és az önkormányzat együttműködésében olyan beruházások születnek, amelyek valódi értéket teremtenek. 

Köszönet jár a bükieknek is, akik nap mint nap bizonyítják, munkával, összefogással tovább épülhet közös hazánk.

Bük: A beszédek végeztével a résztvevők kerékpárra ültek, és közösen kerekeztek ki a beruházások helyszíneire.

 

