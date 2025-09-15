1 órája
Bük, a gyerekparadicsom - Óvodások is felléptek a bölcsőde átadóján - fotók
Ahogy az az avató beszédekben elhangzott: a büki új bölcsőde esetében megtörtént a legfontosabb: szeptember elsejétől már fogadja a kisgyerekeket. Ők és a gondozók szerint is „szuper” lett az új, 4 csoportos, 48 férőhelyes intézmény.
- Jó periódusban vagyunk, az elmúlt napokban mostani a harmadik alkalom, amikor egy nagyobb projekt lezárásán vehetünk részt – kezdte ünnepi beszédét dr. Németh Sándor Bük polgármestere. - Nagy összegű beruházások készültek el, a bölcsődével együtt 1,5 milliárd forint támogatással, 2 milliárd forint összértékű beruházások valósultak meg. Ezúton is köszönet illeti Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének, valamint Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökének támogató együttműködését. A 640 millió forintbók kialakított bölcsőde önmagáért beszél, az avatást a gyermekek már megtették szeptember elsején, most egy működő létesítményt adunk át.
A gyerekek, a szülők, a gondozók részéről az a vélemény érkezett vissza, hogy „igazi huszonegyedik századi” lett a bölcsőde.
A polgármester így folytatta, az 1995-ben megépült sportcsarnok után Bük intézményhálózata darabszámra nem nőtt. Az egyre növekvő lakosú város mi mással bővíthette volna intézményeinek sorát, mint egy bölcsődével? A városvezetés felelősséggel tartozik azért, hogy a meglévő épületeiket fenntartják, működtetik.
Tóth Viktória Mária főigazgató elmondta, a négyszer tizenkettő férőhelyes csoportszobákban közel hozzák a természetet a gyermekekhez. Biztosítják a mesei világot, a rácsodálkozás és a felfedezés örömét. Az épület jelképezi Bük gyermekek iráni felelősségvállalását, sok család mindennapjainak megkönnyítését, és egyben közösségünk megerősítését is.
Ágh Péter, a büki új bölcsődénél: ez a városépítés szimbólumba!
Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője kiemelte, először 2012-ben vett részt Bükön vett részt átadáson.
Az eltelt időben számos fejlesztésen dolgoztunk együtt, de talán a mai esemény volt, amit a legjobban vártam
– hangsúlyozta Ágh Péter.
- Ez a nap szimbólum, a városépítés szimbóluma! - tette hozzá. - Minden, amit együtt tettünk, minden, mi eddig Bük életében megvalósult, azt célozta, hogy legyen jövője a városnak. A bölcsődei azt jelképezi, hogy a még élhetőbb Bük sokaknak lehessen a szeretett otthona. Az üzenet világos, Bük valóban egy családbarát város, igazi gyerekparadicsom. Megtalálható itt művelődési- és sportlétesítmény, óvoda, iskola, büszkék lehetünk a Répce-menti gyerekjátszótérre.
Az elmúlt időszak fejlesztései sok ifjú anyának és apának tették vonzóvá a várost.
Bölcsődeavató - Bük, 2025 szeptemberFotók: Koszorú Mihály
- 2017-es kormánydöntés az eredője ennek az épületnek – mondta Majthényi László, Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. - Magyarország kormánya 15 éve támogatja a családokat, és csalogatja vissza a munka világába a munkavállalókat. Az a szülő, aki tudj, hogy abban az intézményben, ahova beadta a gyermekét, vigyáznak, óvnak rá, biztonsággal nevelik, amíg ő dolgozik, akkor könnyebben és bátrabban vállal munkát.
Hivatalosan hétfőn adták át Bük legújabb közintézményét, a bölcsődét.
A jeles alkalmon részt vettek a testvérváros Törökbálint vezetői is. Az ünnepi műsort pedig a Csodaország óvodásai adták, a bölcsődét Simon Réka evangélikus lelkész, valamint dr. Szalai Gábor plébános áldotta meg.