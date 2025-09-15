Bük, a gyerekparadicsom - Óvodások is felléptek a bölcsőde átadóján - fotók

- Jó periódusban vagyunk, az elmúlt napokban mostani a harmadik alkalom, amikor egy nagyobb projekt lezárásán vehetünk részt – kezdte ünnepi beszédét dr. Németh Sándor Bük polgármestere. - Nagy összegű beruházások készültek el, a bölcsődével együtt 1,5 milliárd forint támogatással, 2 milliárd forint összértékű beruházások valósultak meg. Ezúton is köszönet illeti Ágh Péter Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselőjének, valamint Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnökének támogató együttműködését. A 640 millió forintbók kialakított bölcsőde önmagáért beszél, az avatást a gyermekek már megtették szeptember elsején, most egy működő létesítményt adunk át.

Bük új intézménye a bölcsőde. Ágh Péter országgyűlési képviselő, dr. Németh Sándor polgármester, Tóth Viktória Mária főigazgató, Majthényi László, Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke

Fotó: Koszorú Mihály

A gyerekek, a szülők, a gondozók részéről az a vélemény érkezett vissza, hogy „igazi huszonegyedik századi” lett a bölcsőde.

A polgármester így folytatta, az 1995-ben megépült sportcsarnok után Bük intézményhálózata darabszámra nem nőtt. Az egyre növekvő lakosú város mi mással bővíthette volna intézményeinek sorát, mint egy bölcsődével? A városvezetés felelősséggel tartozik azért, hogy a meglévő épületeiket fenntartják, működtetik.

Tóth Viktória Mária főigazgató elmondta, a négyszer tizenkettő férőhelyes csoportszobákban közel hozzák a természetet a gyermekekhez. Biztosítják a mesei világot, a rácsodálkozás és a felfedezés örömét. Az épület jelképezi Bük gyermekek iráni felelősségvállalását, sok család mindennapjainak megkönnyítését, és egyben közösségünk megerősítését is.

Ágh Péter, a büki új bölcsődénél: ez a városépítés szimbólumba!

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője kiemelte, először 2012-ben vett részt Bükön vett részt átadáson.

Az eltelt időben számos fejlesztésen dolgoztunk együtt, de talán a mai esemény volt, amit a legjobban vártam

– hangsúlyozta Ágh Péter.

- Ez a nap szimbólum, a városépítés szimbóluma! - tette hozzá. - Minden, amit együtt tettünk, minden, mi eddig Bük életében megvalósult, azt célozta, hogy legyen jövője a városnak. A bölcsődei azt jelképezi, hogy a még élhetőbb Bük sokaknak lehessen a szeretett otthona. Az üzenet világos, Bük valóban egy családbarát város, igazi gyerekparadicsom. Megtalálható itt művelődési- és sportlétesítmény, óvoda, iskola, büszkék lehetünk a Répce-menti gyerekjátszótérre.