Részek az egészét – Egész napos versengés Bükön

2014, 2015 után idén is bebizonyították a bükiek, hogy nemcsak összetartók, kreatívak, sportosak és kitartóak. A részek az egészért versenysorozat már reggel elkezdődött. Dr. Németh Sándor polgármester köszöntője után az öt csapat (Köbükiek, Örök ifjak, Felszeg Bük, Ki-kicsoda, Telepesek) tagjai egész szombaton járták a várost, feladatokat oldottak meg, kerestek, kutattak. Délután a sportpályán az ebéd után folytatódtak az ügyességi versenyek.

Bük a magasból

Kora estére kiderült, ki lettek a bükiek közt a bükiek: szoros versenyben, de vándorkupát a Köbükikek vihették haza egy évre. Prieger Szabolcs, a művelődési ház igazgatója ugyanis bejelentette: a közösségi akadályversenyből szeretnének hagyományt teremteni. A részek az egészért időpontja minden évben ugyanakkor lesz: szeptemberben, az iskolakezdést követő első szombat.

Szoros versenyben, de vándorkupát a Köbükikek vihették haza egy évre

Fotó: Horváth László

A mostani versengés apropóját a Bük város fennállásnak 760. évfordulója adta. Bük első említése 1265-ből való: „Stephanus filius Pauli de Byk”. A Vasi Szemle 2015-ös számában olvasható, hogy az idézett latin szövegrészlet egy István nevű személyről szól, aki Bükről való, büki lakos Pálnak a fia. Érdekesség, hogy a város római katolikus templomának védőszentje Szent Kelemen. A legenda szerint száműzetése során vizet fakasztott a kényszermunkát végző keresztényeknek. Bükfürdőn az 1957-ben feltárt, 1282 méteres talpmélységű „BÜK-1-es kút” a Szent Kelemen elnevezést kapta, ugyanis 68 évvel ezelőtt kőolaj helyett víz tört fel.

- Már az első versenynek is nagy sikere volt, ám az elmúlt években mindig történt valami, ami miatt elmaradt, de idén úgy döntöttük megtartjuk – idézte fel a kezdeteket dr. Németh Sándor polgármester. - Egy most nem egy olyan program volt, hogy a művelődési ház megszervezte, lebonyolította, nemem a csapatok saját magukat szervezték meg. Lehetett utcánként, városrészenként, baráti társaságként jelentkezni. A nemes versengésben ők mérték össze tudásukat, kreativitásukat. Az idősebbek még emlékezhetnek arra, hogy egykoron ugyancsak szeptember elején tartották meg a fegyveres erők napját az általános iskolában. A részek az egészért, sokak száméra egyfajta nosztalgia is.