szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés önerőből

3 órája

Új a csarnok teteje Bükön - Iskolakezdésre készült el

Címkék#Dr Németh Sándor#csúcsrajáratott#önkormányzata létesítmény#polgármester#Bük

A város önkormányzata az idén 30 éves létesítmény korszerűsítésére önerőből 250 millió forintot biztosított. A szeptemberi tanévkezdésre készült el a sportcsarnok felújítása Bükön.

Horváth László

A szeptemberi tanévkezdésre készült el a sportcsarnok felújítása Bükön. A város önkormányzata az idén 30 éves létesítmény korszerűsítésére önerőből 250 millió forintot biztosított. Május közepén lekerült a burkolat a büki sportcsarnok tetejéről, körben felállványozták az épületet – emlékeztet a Trio Tv. Teljesen egészében kicserélték a tetőt, szeptember elejére pedig készre jelentették a beruházást. A város a munkálatokra önerőből 250 millió forintot biztosított. 

Bük
Bük: harminc éves a sportcsarnok - kicserélték a tetőt csúcsrajáratott létesítményben
Fotó: vaol.hu

- A sportcsarnok nagyon kihasznált létesítménye városunknak – összegezett dr. Németh Sándor Bük polgármestere. - Az iskolások, a szakosztályok, valamint a szabadidősportosok körében nagy igénybevételnek van kitéve az idén harminc éves épület. Több hibát is ki kellett javítani, a tető kicserélése nem tűrt halasztást. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a munkákra önerőből biztosítja a forrást, mert nem várhattunk tovább. Menet közben azonban újabb javításra szoruló dolgok jöttek el. Megújult a világítás, a tűzjelző rendszer, valamint részlegesen megtörtént a nyílászáról cseréje. Továbbá elvégeztettük a létesítmény festését.

Bük - A további fejlesztések

A polgármester kiemelte, a munkákat úgy időzítették, hogy azokkal a szeptemberi iskolakezdésre végezzenek. Erre az időre az Átrium büfét is megújították, a fagylaltos, kiülős rész délutánonként várja a vendégeket. Az Eötvös utcában a korábban elvégezett vízi közművek cseréje, valamint az utca teljes hosszában való leaszfaltozása tovább növelte a komfortérzetet és a rendezett utcaképet.

Az iskola előtti parkolási gondok enyhítésére az önkormányzat megoldást talált. Az intézmény melletti lakóépületet korábban megvásárolta a város. A ház lebontása után itt alakították ki a pedagógusok részre a parkolót. Ezáltal jelentős számú hely szabadult fel az Eötvös utcában.

 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu