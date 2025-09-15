Új a csarnok teteje Bükön - Iskolakezdésre készült el

A szeptemberi tanévkezdésre készült el a sportcsarnok felújítása Bükön. A város önkormányzata az idén 30 éves létesítmény korszerűsítésére önerőből 250 millió forintot biztosított. Május közepén lekerült a burkolat a büki sportcsarnok tetejéről, körben felállványozták az épületet – emlékeztet a Trio Tv. Teljesen egészében kicserélték a tetőt, szeptember elejére pedig készre jelentették a beruházást. A város a munkálatokra önerőből 250 millió forintot biztosított.

Bük: harminc éves a sportcsarnok - kicserélték a tetőt csúcsrajáratott létesítményben

Fotó: vaol.hu

- A sportcsarnok nagyon kihasznált létesítménye városunknak – összegezett dr. Németh Sándor Bük polgármestere. - Az iskolások, a szakosztályok, valamint a szabadidősportosok körében nagy igénybevételnek van kitéve az idén harminc éves épület. Több hibát is ki kellett javítani, a tető kicserélése nem tűrt halasztást. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a munkákra önerőből biztosítja a forrást, mert nem várhattunk tovább. Menet közben azonban újabb javításra szoruló dolgok jöttek el. Megújult a világítás, a tűzjelző rendszer, valamint részlegesen megtörtént a nyílászáról cseréje. Továbbá elvégeztettük a létesítmény festését.

Bük - A további fejlesztések

A polgármester kiemelte, a munkákat úgy időzítették, hogy azokkal a szeptemberi iskolakezdésre végezzenek. Erre az időre az Átrium büfét is megújították, a fagylaltos, kiülős rész délutánonként várja a vendégeket. Az Eötvös utcában a korábban elvégezett vízi közművek cseréje, valamint az utca teljes hosszában való leaszfaltozása tovább növelte a komfortérzetet és a rendezett utcaképet.

Az iskola előtti parkolási gondok enyhítésére az önkormányzat megoldást talált. Az intézmény melletti lakóépületet korábban megvásárolta a város. A ház lebontása után itt alakították ki a pedagógusok részre a parkolót. Ezáltal jelentős számú hely szabadult fel az Eötvös utcában.












