szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődik a város

34 perce

Bük: új utak, új lehetőségek

Címkék#Dr Németh Sándor#Vidékfejlesztési Program#Bük#Ágh Péter

Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője elégedetten szólt az új útfejlesztésekről. 1781 méterrel bővült Bük aszfaltos úthálózatának hossza.

Horváth László

- A Vidékfejlesztési Program segítségével épülhetett tovább Bük – emelte ki a bejárás után Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - A napokban dr. Németh Sándor polgármester nekem is bemutatta az újabb fejlesztéseket, amelyek elősegítik a település körüljárhatóságát. Az egyik beruházással a horgásztó számára is új elérhetőség jött létre. 

Bük
Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint dr. Németh Sándor Bük polgármestere halastónál és az aszfaltos Hosszúréti út mellett
Fotó: Koszorú Mihály

- A Vidékfejlesztési Program külterületi, mezőgazdasági utak fejlesztése nevet viselő pályázatot lezárva érdemes tágabb értelmezést tenni, ugyanis nem csupán két új, aszfaltos út készült el – közölte dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. - Ezek közül az egyik a Hosszúréti út, amely korábban kavicsos borítású volt, és főként a mezőgazdasági területeket értékel el rajta gépeikkel a gazdák. Az átmenő forgalom minimális volt. A másik útszakasz, amely a betonkeverő üzemtől indult, elvezetett a játszóháznál, majd a vasút mellett elvezetve érte el a várost átszelő Petőfi utcát. Bük település szépen lassan, hosszanti irányban fejlődött. Hossza az elmúlt három évtizedben a korábbi háromról négy kilométerre nőtt. Az utóbbi időben azonban a város északi-déli irányban is terjeszkedett. A gondolatot tett követte, terveket készítettünk, és vártuk a megfelelő pályázati lehetőséget. Vidékfejlesztési Program keretében 300 millió forint támogatást nyertünk el, amelyet az önkormányzat 70 millió forint önerővel egészített ki.

A polgármester részletezte, a Hosszúréti út mostantól teljes mértékben összeköti Középbüköt Alsóbükkel, nem mellesleg létrejött egyfajta egérút, ami csökkentheti a városon áthaladó járműforgalmat. Fontos szempont, hogy az aszfaltos burkolatnak köszönhetően újabb turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg. Ennek első eleme, hogy közvilágítást és szilárd burkolatú parkolót alakítottak ki a horgásztónál. Mivel az út a Répce folyó mellett halad, a jövő feladata lesz kitalálni, miként kapcsolják be a folyót a turizmusba.

Dr. Németh Sándor végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a pályázat, a beruházás sikeres lebonyolításában. Bük burkolt útfelületeinek hossza 1781 méterrel nőtt.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke méltatta a beruházást. - Méltányolandó az új utak minősége, azok Bükhöz méltó módon készültek el – hangsúlyozta. - Öröm számomra, hogy a beruházásnak turisztikai aspektusa is van. Akár a játszóház, akár a halastó könnyen közelíthető meg. Gyerekes családok, sétálók, kutyát sétáltatók, természetbarátok fedezhetik fel a környéket, a szép természeti értékeket.

Bük: Fejlesztés a belvárosban is

Az útfejlesztések sorába tartozik az is, hogy éppen az iskolakezdésre készült el az Eötvös utca fejlesztése is. Az elmúlt hetekben kicserélték a vízi-közműveket, majd ahol szükséges volt, ott az út szegélyeit, és teljes hosszában újra aszfaltozták az utat.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu