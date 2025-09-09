Bük: új utak, új lehetőségek

- A Vidékfejlesztési Program segítségével épülhetett tovább Bük – emelte ki a bejárás után Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - A napokban dr. Németh Sándor polgármester nekem is bemutatta az újabb fejlesztéseket, amelyek elősegítik a település körüljárhatóságát. Az egyik beruházással a horgásztó számára is új elérhetőség jött létre.

Ágh Péter országgyűlési képviselő, valamint dr. Németh Sándor Bük polgármestere halastónál és az aszfaltos Hosszúréti út mellett

Fotó: Koszorú Mihály

- A Vidékfejlesztési Program külterületi, mezőgazdasági utak fejlesztése nevet viselő pályázatot lezárva érdemes tágabb értelmezést tenni, ugyanis nem csupán két új, aszfaltos út készült el – közölte dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. - Ezek közül az egyik a Hosszúréti út, amely korábban kavicsos borítású volt, és főként a mezőgazdasági területeket értékel el rajta gépeikkel a gazdák. Az átmenő forgalom minimális volt. A másik útszakasz, amely a betonkeverő üzemtől indult, elvezetett a játszóháznál, majd a vasút mellett elvezetve érte el a várost átszelő Petőfi utcát. Bük település szépen lassan, hosszanti irányban fejlődött. Hossza az elmúlt három évtizedben a korábbi háromról négy kilométerre nőtt. Az utóbbi időben azonban a város északi-déli irányban is terjeszkedett. A gondolatot tett követte, terveket készítettünk, és vártuk a megfelelő pályázati lehetőséget. Vidékfejlesztési Program keretében 300 millió forint támogatást nyertünk el, amelyet az önkormányzat 70 millió forint önerővel egészített ki.

A polgármester részletezte, a Hosszúréti út mostantól teljes mértékben összeköti Középbüköt Alsóbükkel, nem mellesleg létrejött egyfajta egérút, ami csökkentheti a városon áthaladó járműforgalmat. Fontos szempont, hogy az aszfaltos burkolatnak köszönhetően újabb turisztikai fejlesztések valósulhatnak meg. Ennek első eleme, hogy közvilágítást és szilárd burkolatú parkolót alakítottak ki a horgásztónál. Mivel az út a Répce folyó mellett halad, a jövő feladata lesz kitalálni, miként kapcsolják be a folyót a turizmusba.

Dr. Németh Sándor végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a pályázat, a beruházás sikeres lebonyolításában. Bük burkolt útfelületeinek hossza 1781 méterrel nőtt.