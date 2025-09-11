Újabb útfelújítások Észak-Vasban

- Újabb útfelújítás történt Bük térségében, a magyar kormány Magyar falu programjának köszönhetően – mondta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. - Ha az elmúlt évekre visszatekintünk, hogy ugyanennek a programnak köszönhetően újult meg Bük és a Csepreg közötti út, valamint a Lócs felé tartó szakasz. Most pedig két helyen volt felújítás, amelyek a Magyar közút Nonprofit Zrt. Vas vármegyei igazgatóságának saját kivitelezésében készült el. A jövőben azon dolgozunk, hogy az utak jobb minőségűek legyenek.

Bük, útfelújítás: Ágh Péter, dr. Németh Sándor, Böröcz Miklós

Fotó: Koszorú Mihály

- Az önkormányzatunk saját forrásból állította helyre az út menti vízelvezető árkokat, valamint fákat telepítettünk – tette hozzá dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Egyúttal megköszönte a magyar kormány, valamint a Magyar Közút támogatását. Az együttműködés jó, hiszen a várost átszelő útszakaszt a közösen alakították át és újították meg a 2010-es évek végén.

Bük: útfelújítás 2,9 kilométeren

Böröcz Miklós, a Magyar közút Nonprofit Zrt. Vas Vármegyei Igazgatóságának vezetője részletezte, a Bük-Acsád összekötő út egy kilométeres szakasza, valamint a Csepreg-Söpte közötti őt 1,9 kilométeres része újult meg. A beruházás összértéke meghaladja a 300 millió forintot.