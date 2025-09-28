Lépésről lépésre – közösség, sport és jótékonyság Bükfürdőn

Szombaton kora reggel teljesen megtelt Bükfürdőn, a Termál tár. Az ötödik fut a Bükfürdő közösségi és jótékonysági futóversenyre gyülekeztek az indulók, és a lelkes szurkolók. Dr. Németh Sándor Bük polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, idén rekordszámú, több mint nyolcszáz előnevezés érkezett, de a végső szám tovább nőtt, mert a helyszínen is lehetett jelentkezni.

Fut a Bükfürdő - Az óvodások távja 400 méter volt

Fotó: Horváth László

A futóünnep az óvodások futamával kezdődött, ők 400 métert tettek meg a téren, a fürdő parkolójában. Még a legkisebbek is teljesítették a távot, voltak szülők akik kézen fogva, együtt futottak a gyermekükkel. Aztán az iskolások következtek, nekik 600 métert kellett megtenni. A célba érés után mindenki kapott oklevelet.

Aztán sorra indultak a különböző távok (1,8 kilométer, 7 kilométer, 11 kilométer. A gyerektáv 1,8 kilométer volt.

A 21 kilométeres félmaraton mezőnye idén is Csepregig futott, majd ott megfordulva térek vissza Bükfürdőre.

- A Bükfürdő-Csepreg félmaratont idén ötödször tartottuk meg, a kezdetek valójában egy évtizedes múltra tekint vissza – mondta a helyszínen dr. Németh Sándor. - A koronavírus időszaka alatt nem tudtuk megszervezni, az az elmúlt években újabb lendületet vett a rendezvény. Évről, évre több a nevező. A helyi állateledelgyár, a fürdő, valamint Bük és Csepreg városának jó együttműködésének köszönhetően a jövő évi verseny időpontja is megvan, a futók bátran beírhatják naptárukba a szeptember végi időpontot.

Bük polgármestere egészen biztos abban, hogy látva a tavalyi és az idei nagy lelkesedést, hosszú távú jövője lesz a „futóünnepnek”. A város pedig egy őszi rendezvénnyel lesz gazdagabb.

Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere is a helyszínen volt.

- Nagyon jó volt látni, hogy ekkora létszámú versenyző megmozdult, talán ennyien még sosem voltak – fogalmazott. - Ami egyrészt a sport szeretete miatt is örvendetes, másrészt, hogy a nevezési díjakat óvodáink között osztják el. Ezúton is szeretném megköszönni Dr. Németh Sándor polgármester kollégám barátságát, hiszen a kezdetektől fogva felkarolta a félmaratont és mindig biztosította a rendezéshez szükséges forrást, legyen szó szponzorok felkereséséről vagy bármi másról. Bízom benne, még számos ilyen sikeres közös ügyünk, rendezvényünk lesz!