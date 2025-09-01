szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Képviselő-testület

4 órája

Ismét lehet helyi buszközlekedés Bükön

Címkék#autóbusz#Bük#testület#önkormányzat

A büki képviselő-testület legutóbbi ülésén dr. Szabó Andás aljegyző ismertette a részleteket. E szerint hét közben kilenc, hétvégén nyolc helyközi autóbuszjárat szállítana utasokat Bük és Bükfürdő között.

Vaol.hu

Három éve és egy hónapja nincs helyi járatos buszközlekedés Bükön. Ez a helyzet azonban hamarosan megváltozhat. A büki képviselő-testület augusztusi ülésén napirendre került a téma – tudósít a Trio Tv.

Bük
Helyközi járatok igénybevételével biztosítanák a helyi járatos tömegközlekedést Bük és Bükfürdő között. Fotó: HL

Büki képviselő-testület szorgalmazta

Dr. Szabó András aljegyző részletezte: az önkormányzat fogalmazta meg azt az igényt, hogy szükséges lenne tömegközlekedéssel Büköt és Bükfürdőt összekötni. A közlekedési szakértő véleménye szerint a már meglévő helyközi járatok igénybevételével biztosítani lehet a helyi járatokat. Ennek köszönhetően a fürdő még inkább megközelíthető lesz, mind az itt dolgozók, mind a fürdőzők számára.

Hétközben kilenc, hétvégén pedig nyolc járat közlekedne. Az érintett vonalakon a menetidő két perccel növekedne. Az előzetes számítások szerint az új szolgáltatás a város számára plusz költséggel nem jár. A megállóknál lévő információs táblákat azonban frissíteni kell, illetve három új autóbusz megállót alakítanak ki.

A közlekedési szakértő szerint mivel nemcsak helyi, hanem környékbeli utasokról is szó van, ezért módosítani lehet a helyközi járatok menetrendjét, útvonalát. A változtatás új munkaerőt és járműveket nem igények, a város tömegközlekedése azonban tovább fejlődne. A büki városi szakaszon is igénybe lehet venni a kedvezményeket, így az ország- és a vármegye bérletek is érvényesek. 

- A koronavírus ideje alatt szüneteltettük a helyi járatos buszközlekedést – közölte dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. - A felkért közlekedési szakértő dr. Horváth Balázs egyeztetett a Volán-MÁV csoporttal arról, hogy a helyközi járatos autóbuszok egy része városunkban az Európa úton közlekedjen. A felvetés kedvező fogadtatásra talált. A tervek szerint az új járatok idén a december 14-i menetrendváltástól közlekednének.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
