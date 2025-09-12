Átutazó bűnözők garázdálkodására figyelmeztetnek a vasi városban

Vép város hivatalos közösségi oldalán arra figyelmeztetik a kisváros lakosságát, hogy legyenek résen, ugyanis átutazó bűnözők garázdálkodnak a településen.

- A helyi körzeti megbízotti iroda megbízásából ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy a környező településeken több esetben is előfordult, hogy ismeretlen, idegen személyek házról házra járva különféle termékeket – például ágyneműt – próbáltak eladni. Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy fokozott óvatossággal kezeljék az ilyen jellegű megkereséseket! Kérjük, ne engedjenek be ismeretlen személyeket az otthonukba. Amennyiben hasonló esetet tapasztalnak, kérjük, haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon! Köszönjük együttműködésüket és éberségüket a közösség biztonsága érdekében - olvasható a bejegyzésben.