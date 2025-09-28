Feltárul a vidék: ízek, illatok, hagyományok a Vasfüggöny mentén - fotók

Lóg az eső lába, de a sötét felhők sem tudják elkergetni a közelről és távolról érkező vendégsereget. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke tesz is róla: íncsiklandó illatok szállnak a levegőben. A bográcsban medvehagyma és vargánya rotyog, ez lesz az alapja az évszak ihlette levesnek. Amíg készül az ebéd, pogácsával, süteménnyel kínálják az érdeklődőket - minden helyben készült. Épp ez a cél is: a helyi ízek, a helyi értékek népszerűsítése - nem csak Cákon.

Nyitott porták - Cákon rajtolt a programsorozat

Fotó: KSZ

Nyitott porták: Cákon ízelítőt kaptunk a helyiből

A nyitott porták kezdeményezést a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége (VTE) karolta fel és indította el. A program célja az agroturizmus népszerűsítése, az agroturisztikai szolgáltatók láthatóvá tétele. A Nyitott Porta Napok 2025 – Kóstolj bele tájról-tájra! eseménysorozat harmadik állomása a Vasfüggöny, szakma együttműködő partnere a Pannon Helyi Termék Klaszter, továbbá a hétvége nyitóeseményének szervezését az Írottkő Natúrpark és Cák Község Önkormányzata segítette.

Egy tanulmány szerint 2050-ig a lakosság mintegy 90 százaléka városi lesz. Ez egyben azt is jelenti, mindössze 10 százaléknak marad kapcsolata a földdel, pedig talán erre van a legnagyobb szükségünk: ássunk, kapáljunk, vessünk, gyomláljunk. Higgyék el: megéri! - fogalmaz köszöntőjében Majthényi László, aki családjával 11 éve igyekszik önellátó gazdaságot működtetni.