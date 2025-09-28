szeptember 28., vasárnap

Feltárul a vidék: ízek, illatok, hagyományok a Vasfüggöny mentén - fotók

Címkék#hagyomány#Cák#nyitott porták#rendezvény

Vas vármegye is csatlakozott az országos kezdeményezéshez, a Nyitott Porta Napok célkitűzéseihez. Több mint 30 családi gazdaság nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt szombaton, hogy bepillantást engedjenek a vidéki élet szépségeibe, az állattartás, a növénytermesztés és a gasztronómia világába. A nyitott porták programsorozat nyitórendezvényét Cákon tartották.

Cseh-Egyed Bernadett

Lóg az eső lába, de a sötét felhők sem tudják elkergetni a közelről és távolról érkező vendégsereget. Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke tesz is róla: íncsiklandó illatok szállnak a levegőben. A bográcsban medvehagyma és vargánya rotyog, ez lesz az alapja az évszak ihlette levesnek. Amíg készül az ebéd, pogácsával, süteménnyel kínálják az érdeklődőket - minden helyben készült. Épp ez a cél is: a helyi ízek, a helyi értékek népszerűsítése - nem csak Cákon.

Nyitott porták - Cákon rajtolt a programsorozat
Nyitott porták - Cákon rajtolt a programsorozat
Fotó: KSZ

Nyitott porták: Cákon ízelítőt kaptunk a helyiből

A nyitott porták kezdeményezést a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Vidék- és Térségfejlesztési Támogató Egysége (VTE) karolta fel és indította el. A program célja az agroturizmus népszerűsítése, az agroturisztikai szolgáltatók láthatóvá tétele. A Nyitott Porta Napok 2025 – Kóstolj bele tájról-tájra! eseménysorozat harmadik állomása a Vasfüggöny, szakma együttműködő partnere a Pannon Helyi Termék Klaszter, továbbá a hétvége nyitóeseményének szervezését az Írottkő Natúrpark és Cák Község Önkormányzata segítette. 

Egy tanulmány szerint 2050-ig a lakosság mintegy 90 százaléka városi lesz. Ez egyben azt is jelenti, mindössze 10 százaléknak marad kapcsolata a földdel, pedig talán erre van a legnagyobb szükségünk: ássunk, kapáljunk, vessünk, gyomláljunk. Higgyék el: megéri! - fogalmaz köszöntőjében Majthényi László, aki családjával 11 éve igyekszik önellátó gazdaságot működtetni.  

Nyitott porták Cákon

Fotók: Kóbor Szonja

A pincesor nemcsak a múltat és a hagyományokat őrzi, de teret is ad új közösségeknek, közelebb hozza a természeti és a kulturális értékeket az érdeklődőkhöz - ezt már Tóth Szabolcs polgármester mondja. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője pedig azt emeli ki: - Cákon mindig történik valami. Rendszeresen olyan eseményeket rendeznek, amelyek túlmutatnak a településen és rámutatnak a vármegye értékeire.  

Mire véget ér a hivatalos megnyitó, házigazda portaként már szélesre tárja kapuit az érdeklődők előtt a Mándli Borház. Az országos kezdeményezésen kívül is évente többször tartanak programokkal egybekötött nyitott napot, nem volt kérdés, hogy ehhez is csatlakoznak. Váltunk néhány szót a Csepregről indult kerékpáros csapattal is. Gangel Marcelltől megtudjuk: Csepregről indultak és egy vasfüggöny tematikájú, lehetséges bringaútvonal feltérképezése reményében egészen Szentgotthárdig kerekeznek. 

 A vidék ízei mellé kapunk egy kis kóstolót a vidék szépségéből is: szakadozik a felhőzet, a kikandikáló napsugarak aranyba öltöztetik a tájat.  

 

 

